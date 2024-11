BURKINA-GOURMA-PROJET-LANCEMENT

Gourma : Un projet d’assistance lancé au profit des personnes affectées de Kantchari et de Pama

Fada N’Gourma (AIB)-Le secrétaire général de la région de l’Est, Siaka Ouattara, a lancé officiellement, le jeudi 22 novembre 2024 à Fada N’Gourma, le projet « Assistance multisectorielle et intégrée au profit des enfants et des personnes déplacées internes et hôtes dans les communes de Kantchari et Pama ».

La région de l’Est, comme d’autres régions du Burkina Faso, traverse une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent.

Selon le secretariat permanent du CONASUR, à la date du 31 mars 2023, elle était classée 4e région accueillant le plus grand nombre de Personnes déplacées internes (DPI), concentrant 219 719 (PDI) dont 23% de femmes et près de 60% des enfants.

«C’est dans ce contexte que le projet « Assistance multisectorielle et intégrée au profit des enfants et des personnes déplacées internes et hôtes dans les communes de Kantchari et Pama », a été lancé, pour soulager les personnes en détresse dans les domaines sanitaires, nutritionnels, de production et de WASH car seul, l’Etat ne peut en porter le fardeau», a déclaré le secrétaire général de la région de l’Est, Siaka Ouattara.

Ce projet d’une durée de 12 mois sera piloté par le consortium « Association Todi Yaba comme élite et Save The Chilidren International ».

Il est financé grâce à l’appui précieux du Fonds humanitaire régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC).

