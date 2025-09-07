BURKINA – GOULMOU – COLLECTIVITÉS – DISTINCTIONS

Gourma : La commune de Fada N’Gourma présente trois trophées aux autorités régionales pour ses performances

Fada N’Gourma, 5 sept. 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Fada N’Gourma, Kampadilemba Jérôme Idani, a présenté mercredi 03 septembre 2025, trois trophées au gouverneur de la région du Goulmou et au Haut-commissaire de la province du Gourma, en reconnaissance aux efforts conjugués qui ont valu ces distinctions à la commune.

Ces trophées sont le fruit de performances remarquées au niveau national.

En effet, la Cellule d’appui à la décentralisation et à la participation citoyenne (CADEPAC), dans sa mission d’amélioration de la gouvernance locale, de l’appui institutionnel et du développement économique, avait décerné le 16 juillet 2024, le 3e prix national à la commune de Fada N’Gourma, pour la mesure des performances des collectivités territoriales par l’auto-évaluation de l’année 2023.

La distinction était accompagnée d’une enveloppe financière de 7 216 738 F CFA.

Toujours dans le cadre des performances, la même structure a attribué le 2e prix national à la commune en 2024, assorti d’une enveloppe de 9 800 000 F CFA.

En outre, le Centre d’information et de documentation citoyenne (CIDOC), qui œuvre pour la promotion et la facilitation du contrôle citoyen de l’action publique relative aux droits économiques, sociaux et culturels (DESC), a décerné le 1er prix national à la commune urbaine de Fada N’Gourma le 19 août 2025, pour ses efforts jugés remarquables.

En procédant à la présentation de ces distinctions, M. Idani, accompagné de ses collaborateurs, a exprimé sa gratitude aux autorités hiérarchiques dont les orientations et conseils ont contribué à ces succès.

« Ces trophées sont les fruits des sacrifices consentis par les membres de la délégation spéciale, de l’administration communale ainsi que de la société civile », a déclaré M. Idani.

Selon lui, ces distinctions constituent une interpellation à redoubler d’efforts pour soulager les populations affectées par la crise sécuritaire et humanitaire.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/OO