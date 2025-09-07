BURKINA-KOMPIENGA-EXTRAITS-NAISSANCE-ETABLISSEMENT

Gourma : Plus de 300 PDI bénéficient de la délivrance gratuite d’extraits de naissance

Fada N’Gourma, 04 sept. 2025 (AIB)- Plus de 300 Personnes déplacées internes (PDI) de la commune de Kompienga résident à Fada N’Gourma, ont bénéficié de la délivrance gratuite d’extraits d’acte de naissance, grâce au partenariat entre le Conseil Norvégien pour les réfugiés (NRC), l’Association TODYABA et la délégation spéciale de la commune de Kompienga.

L’opération de délivrance gratuite d’extraits d’acte de naissance à plus de 300 personnes déplacées internes, de la commune de Kompienga résident à Fada N’Gourma, vise à faciliter l’accès des bénéficiaires aux services sociaux de base, tout en renforçant leur inclusion administrative.

Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et salué le geste qu’ils considèrent comme un pas important vers la restauration de leurs droits civiques et sociaux.

Agence d’information du Burkina

AO/hb/oo