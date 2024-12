BURKINA-GOURMA-CONCERTATION-CADRE

Gourma/CCP : Programmation des activités des sectoriels et des collectivités territoriales au menu des échanges

Fada N’Gourma, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a présidé, la 2e session ordinaire du Cadre de concertation provincial (CCP) de 2024, tenu les 12 et 13 décembre 2024 à Fada N’Gourma, des sectoriels et des collectivités territoriales de la province du Gourma. Ils ont échangé sur la programmation de leurs activités de 2025.

Pour assurer le bien-être et le renforcement de la résilience des populations dans ce contexte marqué par l’hydre terroriste, les sectoriels et les collectivités territoriales de la province du Gourma, ont échangé sur leurs activités de l’année 2025 au cours de la 2e session ordinaire du CCP de 2024 qui a duré quarante-huit (48) heures.

Selon le haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, la programmation de ces activités de 2025 à temps par les services techniques et les collectivités facilitera le suivi et l’intervention des différents partenaires au développement.

« Cette planification des activités permet de voir de visu les investissements au titre de 2025 des services techniques et des collectivités territoriales de la province », a indiqué M. Nacanabo.

Pour le directeur provincial en charge des Infrastructures du Gourma, Abdoul Ramane Ouédraogo, la programmation des activités se reposent les travaux d’entretien des pistes et des routes bitumées et des travaux de renforcement.

Il a ajouté que beaucoup de travaux qui ont été suspendus pour cause d’insécurité pourraient reprendre avec les nouvelles données.

Le représentant de la direction provinciale en charge du Sport du Gourma, Loukman Ouédraogo, a souligné que la planification de leurs activités s’est bâtie autour de l’organisation des phases de l’USSU-BF et de l’appui technique et matériel aux structures sportives.

Il a précisé qu’au titre de 2025, 48 séances animations de loisirs et une marche sportive par semaine ont été organisés.

Au regard de l’amélioration de la situation sécuritaire dans certaines communes, il est demandé à chaque structure d’en tenir compte dans sa programmation.

Le président du CCP a émis le vœu de voir une progression significative dans la mise en œuvre des activités programmées.

Pour ce fait, il leur a suggéré de travailler dans une synergie d’actions avec les différents acteurs.

La session a été rendu possible grâce à l’accompagnement des projets et programmes « Valorisation du Potentiel agropastoral dans la région de l’Est (Valpape) et « Professionnals For Fair Development (GRET).

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo