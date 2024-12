BURKINA-GOURMA-INDEPENDANCE-CELEBRATION

Gourma/11 décembre 2024 : 142 récipiendaires reçoivent leurs médailles pour service rendu à la nation

Fada N’Gourma, (AIB)-La région de l’Est, à l’instar des autres régions du pays, a célébré, dans la sobriété, le 64e anniversaire de l’accession du Burkina Faso à la souveraineté et à l’indépendance, le 11 décembre 2024 à Fada N’Gourma. 142 personnes physiques et morales ont vu leur mérite reconnu par la nation entière.

Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a présidé la séance de prise d’armes et celle de la remise de médailles aux récipiendaires pour service rendu à la nation, lors de la célébration du 64e anniversaire de l’accession à la souveraineté et à l’indépendance du pays des hommes intègres.

Il a indiqué que le souvenir de l’accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale revêt tout un symbole pour les burkinabé.

« C’est aussi l’occasion d’honorer le courage des braves devanciers qui, par leur engagement et leur sacrifice, ont héroïquement combattu pour la liberté dont nous jouissons aujourd’hui », a ajouté le gouverneur.

Ram Joseph Kafando a salué la mémoire de tous les compatriotes tombés les armes à la main sur le champ de bataille pour défendre la liberté et la fierté du peuple burkinabé.

A tous ceux qui sont blessés physiquement ou psychologiquement dans ce combat, il leur a adressé ses vœux de recouvrer la santé.

Poursuivant, le gouverneur, a salué également l’engagement patriotique des filles et fils du Gulmu, des autorités coutumières religieuses, des travailleurs du public comme du privé, des ouvriers et des anonymes qui œuvrent pour le développement de la région de l’Est, malgré le contexte difficile.

Ram Joseph Kafando les a félicités et leur a demandé de persévérer dans leur travail.

Le gouverneur de la région de l’Est, a également invité les vaillantes populations de rester engagées à travers des actions de résilience et de collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), sur le terrain pour faire des villages et hameaux de culture, des forteresses infranchissables.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo