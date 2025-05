Burkina/Zondoma-Clôture-Saison-Sportive

Zondoma/Sport et culture : La CEB de Gourcy 2 clôture sa saison avec une collecte de fonds de plus 500 mille FCFA au profit des forces combattantes

Gourcy, 5 mai 2025 (AIB) – La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Gourcy 2 a clôturé sa saison sportive et culturelle 2025 à travers la finale en football qui a opposé l’école de Bisnaba à celle de Kouksin, le 3 mai 2025 sur le terrain de l’école Gourcy ‘’A’’. Une collecte de fonds au profit des FDS a aussi marqué cette finale remportée par Bisnaba par le score de 1 but à 0.

Au total 56 équipes ont pris part à cette saison dont le lancement a eu lieu le 20 novembre 2024 sous le thème ‘’Pour une société juste, inclusive et résiliente, soyons patriotes’’. Ce 3 mai 2025 ce sont les écoles de Bisnaba et de Kouksin qui se sont disputées la finale qui a tourné en faveur de la première sur la plus petite marque d’un but à zéro, but marqué sur penalty à la seconde partie du jeu.

En remportant le titre 2025, l’école de Bisnaba a été récompensée par un trophée, un jeu de maillots, un ballon et une somme de 50 mille francs FCFA. Avant le coup d’envoi, le public a eu droit à un défilé exécuté par les élèves de la CEB suivi d’une collecte de fonds qui a permis de récolter la somme de 545 325 francs destinée à soutenir les forces combattantes de la localité.

« Les élèves, avec l’appui des parents et des enseignants ont décidé de cotiser entre 25 à 100 francs pour soutenir l’action des FDS et des VDP grâce à qui presque toutes les écoles de la province ont pu rouvrir et fonctionnent normalement jusqu’à nos jours », a expliqué le chef de la circonscription, Patoim Sankara.

Dans son allocution, il a également traduit sa reconnaissance à tous les acteurs et les partenaires qui se sont mobilisés

physiquement et financièrement pour le succès de la saison particulièrement les phases finales ponctuées par des compétitions en athlétisme, cyclisme, dessin, art vestimentaire, play-back, ballets.

Pour le Directeur provincial en charge de l’éducation au Zondoma, Karim Sawadogo, c’est une satisfaction de voir un tel engagement et un tel esprit patriotique animer le monde éducatif qui selon lui mérite d’être félicité et encouragé.

C’est sous son leadership que le montant collecté a été remis au Président de la délégation spéciale de la commune de Gourcy Bosso Toé Kaba Térè qui a pour mission de le transmettre à qui de droit. La présente édition avait pour parrain, Souleymane Sawadogo, président du Comité de Gestion (COGES) de l’école de Zintoessin dans la CEB de Gourcy 2.

Agence d’Information du Burkina

