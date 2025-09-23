Burkina-Gourma-Culture-SRC-2025

Goulmou/SRC : 8 troupes et artistes traditionnels retenus pour la SNC 2026

Fada N’Gourma, 21 sept. 2025 (AIB) – Huit troupes et artistes traditionnels de la région du Goulmou ont été retenus pour participer à la compétition dans la catégorie arts du spectacle à la Semaine nationale de la culture (SNC) 2026 à Bobo-Dioulasso, à l’issue des compétitions régionales tenues du 18 au 19 septembre 2025 à Fada N’Gourma.

Au terme des délibérations, la troupe Nanbonwendé de Tibga a été retenue dans la discipline danse traditionnelle jeunes et la troupe Yempabou de Tibga en danse traditionnelle adultes.

Dans la discipline Vedettes de la chanson traditionnelle, Namoamo Balkima du Gourma a été sélectionnée.

L’Association Gédéon du Gourma représentera la région en musique traditionnelle instrumentale (adultes), tandis que Tin Todi Yaba de la Kompienga concourra en chœurs populaires.

Lompo Lamourdia du Gourma a été retenu en slam, l’orchestre Djelimangou du Gourma en orchestre et le Centre culturel Yankadi du Gourma en ballets pool jeunes.

Le jury a évalué les prestations de 22 groupes artistiques répartis dans les disciplines suivantes : orchestre (1), danse traditionnelle pool jeunes (2), ballets (2), danse traditionnelle pool adultes (2), vedettes de la chanson traditionnelle (3), chœur populaire (5), musique traditionnelle instrumentale pool adultes (2) et slam (5).

Il a salué l’engagement des autorités régionales et provinciales ainsi que la forte mobilisation du public. Toutefois, il a relevé une insuffisance de préparation chez certains participants et la disqualification de certaines troupes pour non-respect du règlement.

Le jury a recommandé aux encadreurs et aux artistes de veiller au respect strict des textes, de mieux préparer leurs scénarios et d’adapter les prestations aux exigences de la scène moderne. Aux groupes qualifiés, il a suggéré une formation de mise à niveau avant la compétition nationale.

Le chef de service du patrimoine culturel à la direction régionale du Tourisme, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Goulmou, Jean Lompo, a salué la qualité et l’authenticité des prestations.

Pour sa part, le promoteur et acteur culturel Jean Baptiste Zombré a qualifié l’évènement de « compétition grandiose », ajoutant que « la culture est notre véritable valeur et ce qui nous distingue aux yeux du monde ».

Agence d’Information du Burkina

LNY/BAK