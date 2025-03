BURKINA-GNAGNA-CITOYENNETÉ

Gnagna/ Journées d’Engagement Patriotique : Une montée des couleurs solennelle à Bogandé

Bogandé, 26 mars 2025 (AIB) – Dans le cadre de l’organisation de la première phase des Journées nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC) 2025, placées sous le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage! », une cérémonie solennelle de montée des couleurs s’est tenue le 26 mars 2025 au Haut-Commissariat de Bogandé, dans la province de la Gnagna.

Ces journées, dont l’objectif principal est d’éveiller la conscience patriotique et de susciter l’engagement citoyen, selon les termes du communiqué du gouvernement burkinabè, seront marquées par plusieurs activités. Parmi elles, la montée des couleurs, le port du Faso Danfani, du Kôkô Dunda et de tout autres tissus traditionnels, symbolisant l’attachement aux valeurs nationales et à l’identité culturelle.

À Bogandé, l’événement a rassemblé les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les populations. Le Secrétaire général de la province, Mendien dit Moussa Soma, a fait lecture du discours du président du Faso avant d’exhorter les habitants de la Gnagna à s’impliquer activement dans ces journées, rappelant que l’ordre et la discipline sont des piliers essentiels pour le développement et la cohésion nationale.

Jusqu’au 6 avril 2025, plusieurs actions citoyennes notamment des sensibilisations, des conférences, une journée de salubrité populaire se dérouleront à travers le pays pour encourager chaque Burkinabè à s’engager pour la nation.

Par cette mobilisation, le Burkina Faso réaffirme son attachement aux valeurs de patriotisme, de responsabilité et de solidarité, essentielles à la construction d’un avenir prospère.

Agence d’Information du Burkina