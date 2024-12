Burkina-Ganzourgou-Présentation-Distinction

Ganzourgou : Le Haut-commissaire présente les distinctions honorifiques reçues à l’occasion du 11 décembre

Zorgho, (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a convié les forces vives de la province le samedi 14 décembre 2024, à sa résidence à Zorgho, à une cérémonie pour présenter les médailles qu’elle, le Secrétaire général de la province, Harouna Karambiri, et le chauffeur Olivier Kaboré ont reçues à Ziniaré lors de la commémoration du 64ᵉ anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, célébrée le 11 décembre dernier.

La cérémonie a mobilisé une foule de personnalités, notamment des directeurs et chefs de service provinciaux, des autorités coutumières et religieuses, des partenaires de développement ainsi que des leaders d’associations. Toutes les composantes des corps constitués de la province étaient représentées, témoignant de l’intérêt accordé à cette reconnaissance nationale.

Le Haut-commissaire, Aminata Sorgho/Gouba, et le secrétaire général de la province ont été élevés au grade de Chevalier de l’Ordre de l’Étalon, une distinction honorifique qui, selon Mme Sorgho/Gouba, « honore au-delà de nos modestes personnes, toute la province du Ganzourgou ».

Le Haut-commissaire a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays et dédié ces distinctions aux efforts conjugués de l’ensemble des forces vives de la province. « Ces médailles sont le fruit des efforts constants et de l’engagement sans faille de tous ceux qui œuvrent pour le développement du Ganzourgou », a-t-elle déclaré.

Elle a également rendu hommage aux chefs de service provinciaux, aux préfets, présidents de délégations spéciales, et à tous les collaborateurs du haut-commissariat, dont le travail quotidien permet de répondre efficacement aux sollicitations des populations et aux instructions de la hiérarchie.

Encourageant les acteurs de la province à redoubler d’efforts, le haut-commissaire a formulé le souhait que les mérites de chacun soient également reconnus dans les années à venir. Elle a exhorté les forces vives à rester mobilisées pour relever les défis et contribuer au développement socio-économique du Ganzourgou.

« Je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même afin qu’à l’heure de la reddition des comptes, chacun puisse se réjouir des bienfaits apportés à la communauté », a-t-elle conclu.

La cérémonie, empreinte de solennité, a été enrichie par des animations culturelles mettant en valeur le patrimoine local. Elle s’est achevée par un déjeuner offert aux participants.

Au total, le Ganzourgou a enregistré lors de ce 11 décembre 2024, 4 Chevaliers de l’Ordre de l’Etalon, 3 Chevaliers de l’Ordre du Mérite et 4 Médaillés d’Honneur des Collectivités Territoriales, soit un total de 11 récipiendaires.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata