Burkina-Ganzourgou-Santé-Nutrition- Supplémentation-Campagne

Ganzourgou : Le district sanitaire de Zorgho mène un plaidoyer pour réussir la campagne de déparasitage et de supplémentation en fer et acide folique chez les adolescents

Zorgho, 13 mai 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Zorgho a organisé ce mardi une rencontre d’information et de plaidoyer auprès des acteurs éducatifs, sanitaires et communautaires sur le déparasitage et la supplémentation en fer et acide folique des adolescents. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet intégré de soutien à l’alimentation et à la nutrition scolaire (PISANS).

La malnutrition et l’anémie sont des problèmes de santé qui n’épargnent pas les adolescents. Dans le but de prévenir ces problèmes, il est inscrit dans la mise en œuvre du PISANS, des campagnes de déparasitage et de supplémentation en fer et acide folique. Le district sanitaire de Zorgho, avec l’appui de ses partenaires a décidé de rencontrer les principaux acteurs afin de garantir une réussite cette campagne.

La rencontre s’est tenue sous la présidence de la haut-commissaire du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, en présence du Médecin-chef du district sanitaire (MCD), Dr Delphin Kaboré, des présidents de délégations spéciales communales, des responsables de l’éducation de base, des chefs d’établissements post primaire, des chefs de services déconcentrés et des leaders communautaires.

Pour Dr Kaboré, l’objectif de la rencontre est clair : « donner la bonne information aux participants afin qu’ils deviennent des relais efficaces dans leur communauté ». Il a souligné que la prévention reste toujours moins coûteuse que le traitement curatif.

Dans sa présentation, il a rappelé que le PISANS vise à améliorer la nutrition des enfants en âge scolaire à travers un paquet intégré d’activités, dont la distribution quotidienne de repas équilibrés à l’école. Il est porté par quatre agences du système des Nations Unies : la FAO, le FIDA, l’UNICEF et le PAM.

L’une des composantes majeures du projet est la supplémentation nutritionnelle des adolescents (filles et garçons) âgés de 10 à 19 ans. Selon Dr Kaboré, ces jeunes bénéficieront d’une prise quotidienne de comprimé de fer/acide folique pendant trois mois, accompagnée d’un déparasitage systématique tous les six mois avec du mébendazole (400 mg en prise unique).

Des conseils nutritionnels, la promotion des bonnes pratiques alimentaires et la sensibilisation à l’importance de l’activité physique complètent les actions envisagées au niveau communautaire.

Les participants ont soulevé des questions relatives à l’organisation pratique de la campagne, aux effets secondaires éventuels, aux différences entre les types de vermifuges et à la stratégie de sensibilisation, surtout à l’approche de la fin de l’année scolaire.

La haut-commissaire a, quant à elle, salué la mobilisation des parties prenantes et les a exhortées à porter le message dans leurs localités pour assurer l’adhésion des familles et des adolescents concernés.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata