Burkina : Le ministre Emile Zerbo souhaite que la journée du 15 mai renforce le vivre-ensemble

Ouagadougou, 14 mai 2025(AIB)-Le ministre en charge de l’Administration territoriale Emile Zerbo a souhaité que la journée du 15 mai qui célèbre les Coutumes et les Traditions au Burkina Faso, contribue davantage à la cohésion sociale, au vivre-ensemble et à la paix.

Agence d’information du Burkina

Journée des Coutumes et Traditions : Le message du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité

Ce jeudi 15 mai 2025, notre pays célèbre la Journée des Coutumes et Traditions (JCT).

Instituée par le Gouvernement le 06 mars 2024, cette journée vise entre autres, à réaffirmer la laïcité de l’Etat et à offrir aux adeptes de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et des pratiques ancestrales, tout en suscitant une communion fraternelle entre adeptes de la religion traditionnelle et la population.

A cette occasion, je me joins à la communion fraternelle entre la population, les détenteurs et les pratiquants du culte coutumier et traditionnel du Burkina. Je souhaite à chacun et à chacune une bonne célébration de la Journée des Coutumes et Traditions (JCT).

Puisse cette Journée, renforcer en nous l’amour de notre culture et contribuer davantage à la cohésion sociale, au vivre-ensemble et à la paix.

Emile ZERBO

Magistrat

Officier de l’Ordre de l’Etalon