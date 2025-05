Burkina-Ioba-Agriculture-Redynamisation-Bas-fonds

Ioba/Offensive agricole : Concertation pour redynamiser plus de 600 hectares de bas-fonds

Dano, 14 mai 2025 (AIB)-Un atelier de concertation pour la redynamisation des bas-fonds non exploités ou mal exploités a réuni les acteurs du développement rural de la province du Ioba le 24 avril 2025 à Dano sous la présidence du haut-commissaire, Innocents Ouattara.

L’objectif global de cette concertation est d’optimiser l’exploitation des bas-fonds non exploités et insuffisamment exploités de la province du Ioba. Les participants devraient également définir des stratégies adaptées pour améliorer la productivité agricole de ces bas-fonds.

Cela va sans nul doute, leur permettre de contribuer à l’effort pour la sécurité alimentaire nationale. Sur un total de 97 bas-fonds, il y a 10 bas-fonds non exploités et 19 autres insuffisamment exploités, soit une superficie de 638 hectares répertoriés dans la province du Ioba.

Ces données statistiques ont été collectées par la direction provinciale de l’agriculture du Ioba.

Le haut-commissaire, Innocents Ouattara, a invité tous les acteurs à la réflexion afin de trouver des solutions pour améliorer le taux d’exploitation des bas-fonds de 76,78 % à la campagne humide de 2024-2025.

La tenue de cet atelier s’inscrit dans cet optique. Tous les préfets, présidents de délégation spéciale (PDS) des communes du Ioba ont participé à ce conclave. Étaient également présents, les représentants des producteurs de chacune des huit

communes de la province. Ce cadre de concertation a été organisé avec le partenariat du programme pour une politique foncière responsable (ProPFR) de la GIZ et du projet d’appui aux filières agricoles dans les régions du Sud-ouest, des Haut-Bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun (PAFA-4R).

Les travaux de cette rencontre ont été focalisés sur des communications sur les statistiques et les méthodes d’approche de la mise en valeur des bas-fonds. Des groupes de travail constitués par commune ont permis aux acteurs de diagnostiquer les difficultés liées à l’exploitation des bas-fonds dans chaque département et de proposer des solutions adéquates pour leur exploitation maximum à la campagne humide 2025-2026.

Les participants ont recommandé la mise en place d’une commission d’évaluation et de constat. A l’ouverture des travaux, le premier responsable de la province du Ioba, Innocents Ouattara, a rappelé que l’aménagement des bas-fonds à travers l’offensive agro-pastorale et halieutique a pour but d’accroître la résilience des systèmes de production du riz et du maïs pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire.

« Dans un contexte où l’agriculture est un pilier fondamental pour l’atteinte de la sécurité alimentaire, la redynamisation de ces bas-fonds s’impose comme une priorité stratégique », a-t-il souligné.

Pour M. Ouattara, il faut définir de façon claire et concertée les grandes orientations pour inverser cette réalité qui n’honore pas les producteurs du Ioba.

Au sortir de l’atelier, le haut-commissaire s’est dit satisfait des résultats obtenus au cours des travaux. « Une synergie d’actions des acteurs devrait permettre l’exploitation optimale des bas-fonds », a-t-il conclu. Il a adressé sa gratitude au PAFA-4R et au ProPFR de la GIZ pour leur soutien à la tenue de l’atelier.

Les représentants des partenaires, Mathieu Yaméogo et Clément Dabiré se sont dit rassurés quant à la bonne exploitation et gestion des bas-fonds si les engagements et recommandations sont bien appliqués.

Le directeur régional de l’agriculture du Sud-ouest, Aboudou Barro, a encouragé les producteurs à cultiver les variétés telles que la TS 2 et Orilux demandées par les partenaires comme la DRIVE Sarl de Dano et les consommateurs. « Il faut aller à la contractualisation pour faciliter la production et l’écoulement du riz paddy », a-t-il suggéré aux producteurs.

Le chef du village de Békoteon dans la commune de Ouéssa souhaite recevoir un appui logistique pour parachever l’aménagement de leur bas-fond. Selon lui, les producteurs de Békoteon sont motivés pour exploiter le bas-fond rizicole.

Agence d’information du Burkina

