Ganzourgou : Fin de saison culturelle et sportive de la DPEPPNF : l’école de Bourma « A » remporte le trophée en football face à Méguet « B »

Zorgho, (AIB)- Le samedi 10 mai 2025, le stade omnisports de Zorgho a accueilli la grande finale des activités culturelles et sportives de la Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou (DPEPPNF).

L’événement, qui a réuni les neuf circonscriptions d’éducation de base (CEB) de la province, s’est déroulé sous la présidence du Haut-commissaire de la province, Aminata Sorgho/Gouba et le parrainage du PDG de l’entreprise Sahélium, El Hadj Cheik Omar Bonkoungou.

« Le sport et la culture à l’école : des leviers essentiels pour la paix et la cohésion sociale », c’est ce thème qui a été retenu cette année pour clôturer la saison culturelle et sportive de la DPEPPNF du Ganzourgou.

Le ton a été donné en matinée à la maison des jeunes de Zorgho, où le public a pu apprécier les prestations culturelles dans les disciplines telles que la danse traditionnelle, le ballet, le conte, le récital et le playback. Mankarga V3 « A » a remporté la première place en danse traditionnelle, tandis que Boéna « A » s’est illustrée en playback. Les écoles de Kambambori « A », Salogo « B » et Nédogo « A » ont dominé respectivement les catégories ballet, conte et récital.

Toutes les écoles participantes ont reçu des récompenses en numéraire selon leur rang.

Le point d’orgue de la journée fut la finale en football entre l’école de Bourma « A »/ CEB de Boudry 2 et l’école Méguet « B »/CEB de Méguet. Après un match très disputé, c’est Bourma « A » qui l’a emporté aux tirs au but (5-3).

Elle décroche le premier prix composé du trophée, d’un ballon, d’un jeu de maillot et la somme de 60 000 F CFA. Les équipes des écoles de Méguet « B », Nédogo « A » et Rapadama F.A, respectivement 2ème et 3ème ex aequo ont été aussi récompensées.

La directrice provinciale en charge de l’éducation primaire, Nobila Célestine Zagré/Zoungrana, a dit sa satisfaction de l’aboutissement heureux des différentes compétitions. Elle a salué la mobilisation des acteurs autour de cette édition 2025 et a remercié les partenaires qui ont accompagné sa réalisation. Elle a rappelé que sport et culture sont porteurs de valeurs éducatives, de paix, de liberté et de cohésion et a exhorté les communautés à cultiver dès la base un esprit de respect et de saine compétition.

Dans son discours de clôture, le Haut-commissaire a magnifié l’engagement de tous les acteurs, saluant les enseignants comme des artisans du savoir, les élèves pour leur talent, et les partenaires pour leur soutien. « Par le travail et l’engagement collectif, nous pouvons accomplir de grandes choses », a-t-elle déclaré avec fierté.

La cérémonie s’est achevée sur une note d’espoir et de communion, avec une promesse de se retrouver en 2026 pour une édition encore plus éclatante.

Agence d’information du Burkina

