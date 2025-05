Faso-Japon Solidarité célèbre l’apprentissage de la langue japonaise autour d’un repas amical

Ouagadougou, (AIB)-L’Association Faso-Japon Solidarité (A.FA.JAP.S) a organisé un repas amical le dimanche 11 mai 2025 à Ouagadougou, avec ses apprenants de la langue japonaise. Ce moment de partage marque la fin de la première phase d’initiation à la langue et à la culture japonaises.

L’association a mis en place une séance d’immersion culturelle et linguistique japonaise au profit des jeunes burkinabè. Au terme de cette formation, les membres de l’association, le personnel encadrant ainsi que les apprenants se sont retrouvés pour fraterniser et allier l’utile à l’agréable.

Siaka Gobé, président de l’Association Faso-Japon Solidarité, a expliqué que cette journée de partage est une pause marquant la fin de la première phase d’apprentissage de la langue japonaise, entamée en décembre 2024.

« Une quinzaine d’apprenants prennent part à cette première vague d’initiation à la langue et à la culture japonaises », a-t-il précisé.

M. Gobé a souligné que cette rencontre visait également à présenter l’initiative de l’A.FA.JAP.S pour la promotion et la vulgarisation de la langue japonaise aux membres de l’ambassade du Japon au Burkina Faso ainsi qu’à ceux de la coopération japonaise.

Toutefois, il a tenu à préciser que l’objectif de ce projet est de « faciliter l’intégration des jeunes burkinabè qui envisagent de travailler au Japon ».

« Cette formation va également préparer les jeunes burkinabè à être plus performants pour conquérir le marché des futurs investisseurs japonais au Burkina Faso », a-t-il ajouté, en insistant sur les avantages linguistiques dans la recherche d’emploi, tant au Burkina Faso qu’au Japon.

Siaka Gobé a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de l’A.FA.JAP.S à accompagner tous les passionnés de la langue japonaise.

Dans la même veine, San Yoshida, enseignante en phonétique japonaise, a souligné que ce cadre est une opportunité pour faire découvrir la culture japonaise aux amoureux de cette langue. Toutefois, elle a invité ses apprenants à plus d’assiduité afin de mieux profiter des avantages offerts par la langue.

Face à cette opportunité, les apprenants de l’A.FA.JAP.S n’ont pas caché leur satisfaction pour cette première phase.

L’une d’entre eux, Fatoumata Traoré, a salué « l’amabilité, la fiabilité et l’ouverture d’esprit des Japonais ». Grâce à cet apprentissage, elle envisage de futures collaborations professionnelles avec des Japonais, afin de contribuer au développement du Burkina Faso. Elle a également salué l’initiative de l’A.FA.JAP.S, qui selon elle, contribue à lutter contre l’immigration clandestine et promeut le développement endogène.

Dans la même dynamique, l’apprenant Cheick Kouldiaty a affirmé que « l’apprentissage de la langue japonaise est un atout supplémentaire, une corde de plus à mon arc », ouvrant la voie à d’éventuelles opportunités de collaboration avec le Japon. Il a noté des similitudes entre la culture africaine et la culture japonaise, notamment en ce qui concerne « l’humilité ». Cheick Kouldiaty a salué le travail des formateurs et a remercié l’A.FA.JAP.S pour l’opportunité offerte à la jeunesse burkinabè.

Agence d’information du Burkina