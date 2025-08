Burkina-Maroc-Trône-Anniversaire-Commémoration

Fête du Trône : Le Burkina Faso (…) partage avec le Royaume du Maroc l’ambition de bâtir un avenir fondé sur la dignité, la souveraineté et la coopération mutuellement bénéfiques » (ministre)

Ouaga, 31 juil. 2025 (AIB)- Le Burkina Faso (…) partage avec le Royaume du Maroc l’ambition de bâtir un avenir fondé sur la dignité, la souveraineté et la coopération mutuellement bénéfiques », a affirmé le mercredi soir à Ouagadougou, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré, à l’occasion de la commémoration du 26ème Anniversaire de la Fête du Trône.

Le Burkina Faso a pris part le mercredi 30 juillet 2025 à Ouagadougou, à la commémoration du 26ème Anniversaire de la Fête du Trône marquant l’anniversaire de l’arrivée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur le trône de ses ancêtres.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré a souligné que « Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est résolument imposé comme une puissance africaine dynamique, ouverte sur le monde, innovante, mais également solidaire envers ses frères du continent ».

« Le Burkina Faso, pays de capacité d’adaptation extraordinaire, de courage et d’espoir, partage avec le Royaume du Maroc cette ambition de bâtir un avenir fondé sur la dignité, la souveraineté et la coopération mutuellement bénéfiques. Les relations entre le Maroc et le Burkina Faso sont anciennes, solides et sincères », a-t-il poursuivi.

Karamoko Jean Marie Traoré a indiqué que les relations entre les deux pays « sont fondées sur le respect mutuel, la fraternité et une volonté commune d’avancer ensemble ».

Il a relevé que « depuis l’établissement de nos relations en 1965, nos deux pays n’ont cessé de renforcer leur coopération dans des domaines aussi stratégiques que variés ». Il a cité les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, des infrastructures, de la santé, de la diplomatie et de plus en plus d’investissements privés.

L’excellence des relations entre les deux pays qui se sont renforcées et consolidées au fil des décennies sont le fruit des actions « d’anciens ambassadeurs, personnels diplomatiques, religieux, guides spirituels, femmes, hommes, jeunes (…) qui se sont investis à consolider jour après jour, mois après mois et année après année », a précisé le ministre Traoré.

Le Burkina Faso et le Royaume du Maroc vont tenir cette année, la cinquième session de la Commission mixte de coopération, couplée à la célébration du 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Pour le ministre Traoré, « le partenariat avec le Maroc, fort de son expertise et de ses réussites, est un levier stratégique pour accélérer notre transformation économique et technologique ». Il a affirmé que le Burkina Faso est « résolument ouverts à des projets communs dans les domaines de l’industrialisation, de l’agro-transformation, des énergies renouvelables, du numérique et de la formation professionnelle », précisant que les économies des deux pays « peuvent et doivent se compléter ».

Le chef du département des Affaires Étrangères a salué « les efforts continus de Sa Majesté le Roi pour promouvoir le dialogue, l’intégration régionale et soutenir les processus de stabilité dans le Sahel, notamment aux côtés des États membres de la Confédération des États du Sahel ».

Le ministre Traoré a également loué « l’initiative royale facilitant l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique ». Cette initiative, de son avis, « au-delà du symbole de solidarité, met en présence l’intérêt stratégique que représentent les pays du Sahel qui pour nous constitue un espace passerelle, une passerelle entre le sud de l’Afrique et le nord, une passerelle entre l’est et l’ouest ».

Au nom du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a réitéré les « chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au vaillant peuple marocain » à l’occasion de ce heureux évènement.

Agence d’information du Burkina

WIS