Fête du Trône à Ouagadougou : Le Maroc réitère son entière solidarité avec le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent

Ouaga, 31 juil. 2025 (AIB)-A l’occasion de la commémoration du 26ème Anniversaire de la Fête du Trône, l’Ambassadeur du Royaume Youssef Slaoui a réitéré mercredi soir à Ouagadougou, « l’entière solidarité du Maroc avec le Burkina Faso dans ses efforts inlassables pour lutter contre le fléau du terrorisme et de l’extrémisme violent ».

Le diplomate marocain s’exprimait à l’occasion de la commémoration du 26ème Anniversaire de la Fête du Trône du Royaume du Maroc marquant l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur le trône de ses ancêtres.

Une commémoration qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré, des Ambassadeurs et diplomates accréditées au Burkina Faso, des anciens diplomates, des dignitaires religieux et coutumiers ainsi que des amis du Royaume.

Youssef Slaoui a salué les « liens d’amitié et de fraternité traditionnelle entre les peuples marocain et burkinabè cimentés par l’estime mutuelle entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Frère, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État, ainsi que de la volonté partagée de faire du partenariat Maroco-Burkinabè un modèle de coopération Sud-Sud interafricaine ».

L’excellence des relations bilatérales entre les deux pays a été marqué par la signature en juillet 2024 de l’Accord de Coopération dans le domaine Militaire, de la tenue à Rabat du 23 au 25 juillet 2025, des travaux de la réunion du Comité Inter-États Maroc-Burkina Faso, chargé de l’examen et la sélection finale des dossiers des candidats burkinabè pour les bourses d’études marocaines au nombre de 200 pour l’année académique 2025/2026, reparti entre les formations universitaire et professionnelle.

Il faut retenir aussi l’Audience Royale accordée en avril dernier au ministre en charge des Affaires Étrangères Karamoko Jean Marie Traoré, aux côtés de ses homologues du Mali et du Niger, au cours de laquelle ces derniers, ont salué l’Initiative de Sa Majesté le Roi pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique, en réaffirmant leur adhésion et leur engagement pour accélérer sa mise en œuvre.

Selon l’Ambassadeur Youssef Slaoui, « cette rencontre de haut niveau a été mise à profit pour souligner en particulier la dynamique interne de reconquête du territoire ainsi que l’état d’avancement institutionnel et opérationnel de l’AES, créée comme cadre d’intégration et de coordination entre les trois pays membres ».

Les prochains mois seront marqués par la commémoration du soixantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays qui sera couplée avec la tenue à Ouagadougou de la 5ème session de la Commission Mixte de Coopération qui permettra la consolidation du partenariat dans les domaines de la décentralisation, du transport, de la formation professionnelle, de l’agriculture, de la santé, de la justice, de la jeunesse et de la culture, entre autres.

Le diplomate a rappelé la 4è session de la Commission Mixte de Coopération, tenue le 09 juin 2023, dans la ville de Dakhla au Royaume du Maroc, qui a raffermi l’ambition des deux pays d’engranger de nouveaux progrès.

« Ces avancées sont réalisées au moment où nos relations bilatérales ont connu un développement diplomatique notable consistant en la suppression de visa pour les détenteurs des passeports ordinaires, ce qui a facilité la libre circulation des personnes dans les deux sens », a-t-il souligné.

