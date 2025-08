Burkina/Éducation : Les anciens élèves célèbrent le cinquantenaire de l’école primaire publique de Passéna

Passéna, 26 juillet 2025 (AIB) – L’école primaire publique de Passéna, dans la commune de Kampti (Poni), a célébré le samedi 26 juillet 2025 son jubilé d’or, en présence du gouverneur de la région du Djôrô, Siaka BARRO, des anciens élèves, ainsi que des autorités coutumières, administratives et éducatives.

La cérémonie s’est déroulée sous le thème : « Éducation et développement : 50 ans de l’école de Passéna, défis et perspectives ». Elle a été patronnée par le commandant Ismaël SOMBIE, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, représenté pour l’occasion par son chargé de mission.

Le cinquantenaire a été co-parrainé par Djourmité Nestor NOUFE, directeur général du GIP-PNVB, et par le Dr PALE Kérabourou, directeur général de Burkina Suudu Bawè, tous deux anciens élèves de l’établissement.

Dans son discours d’ouverture, le président du comité d’organisation, Bêbê Kambou, a salué la mobilisation des anciens élèves et des populations, tout en rappelant l’importance de cette initiative. Pour lui, ces retrouvailles sont un moment de mémoire, de reconnaissance et de relance pour l’école de Passéna.

Prenant la parole au nom des anciens élèves, le directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Djôrô, Sié PALE, a rendu un hommage appuyé aux enseignants de l’établissement. Il a rappelé que l’école a été créée en octobre 1975, avec pour premier directeur M. Sié Gustave Aimé, aujourd’hui à la retraite.

> « Nos regards cherchent encore aujourd’hui nos camarades, nos maîtres, nos souvenirs d’enfance. L’école de Passéna a semé en nous les graines du savoir et du devenir. »

Le Dr PALE Kérabourou, prenant la parole au nom des co-parrains, a encouragé les élèves à croire en eux et a invité les anciens élèves à s’investir durablement dans l’avenir de leur école.

> « Ici, nous avons tout appris : les premiers mots, les premières valeurs. Revenir à Passéna, c’est honorer notre point de départ. »

Le gouverneur Siaka BARRO, président de la cérémonie, a félicité les anciens élèves pour leur engagement, tout en rappelant l’importance de l’éducation dans la transformation des sociétés rurales.

> « Célébrer cette école, c’est reconnaître le travail de ceux qui forment les citoyens de demain. Je rends un hommage appuyé aux enseignants, les véritables VDP de notre système éducatif. »

Le chargé de mission du ministère de l’Agriculture, représentant le ministre d’État, patron de la cérémonie, a traduit la reconnaissance du ministre d’État et de tout le gouvernement aux organisateurs, tout en saluant une telle dynamique dans le système éducatif.

Parmi les invités d’honneur figuraient le conseiller technique du ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, venu représenter le ministre, Sa Majesté Bifaté II, et M. Al Hassane Sienou, représenté par la PDG du restaurant Les Gourmets, tous salués pour leur engagement en faveur de l’éducation.

Au cours de la cérémonie, les enseignants encore en vie ayant marqué l’histoire de l’école ont reçu des certificats de reconnaissance, un pagne, un polo jubilaire, ainsi qu’une enveloppe de 50 000 FCFA chacun, en guise de reconnaissance. Les meilleurs élèves ont également été récompensés par des kits scolaires.

Fait marquant, les motards du Faso (West Coast Aventured) étaient de la partie pour une sensibilisation sur la sécurité routière.

Le jubilé s’est achevé par des plantations d’arbres, un match de football, un repas communautaire et une soirée dansante, dans une ambiance de retrouvailles et de célébration.

Les anciens élèves ont promis de continuer à accompagner leur école d’origine dans l’atteinte de ses objectifs éducatifs, pour un avenir meilleur des enfants de Passéna et des localités environnantes.

Agence d’information du Burkina