FESPACO 2025 : La communauté tchadienne va présenter ses potentialités au niveau du « village Fespaco »

Ouagadougou, 13 fév. 2025 (AIB) – Le Tchad est le pays invité d’honneur de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui se tiendra du 22 février au 1er mars 2025 dans la capitale burkinabè, sous le thème « Cinéma d’Afrique et identités culturelles ». Le président de la communauté tchadienne vivant au Burkina Faso, Yves Yangalbé Kagoné a décliné à l’AIB le programme des activités que son association compte déployer.

Agence d’information du Burkina (AIB): Le Tchad est le pays invité d’honneur de cette 29e édition du FESPACO. Comment appréciez-vous ce choix ?

Yves Yangalbé Kagoné (YYK): Le choix du Tchad par les autorités burkinabè n’est pas un hasard. Étant un pays sahélien, il est normal que le Tchad soit mis en avant. Mon pays regorge d’énormes potentialités artistiques, culturelles et cinématographiques. Ce choix n’est donc pas fortuit.

AIB : Quel rôle la communauté tchadienne du Burkina Faso compte-t-elle jouer dans cette grande fête du cinéma africain ?

YYK : Dès que nous avons appris que le Tchad est le pays invité d’honneur du FESPACO, nous nous sommes mobilisés et organisés. Depuis plus d’un an, nous avons mis en place un comité d’organisation au niveau local.

La communauté tchadienne souhaite accompagner cette grande messe du cinéma à travers le village FESPACO Tchad, octroyé par la délégation générale du FESPACO. Ce village, situé au Centre national des personnes handicapées, sera un espace d’exposition et de découverte. Nous comptons déployer tous nos efforts pour relever le défi. Tous les artistes viendront du Tchad pour présenter la culture tchadienne à travers la musique, les expositions et les danses traditionnelles.

AIB : L’édition 2025 du FESPACO est placée sous le thème « Cinéma d’Afrique et identités culturelles ». Que vous inspire ce thème ?

YYK : L’Afrique regorge d’énormes potentialités à travers son cinéma. Le cinéma est un excellent moyen de mettre en avant nos traditions, nos vêtements, notre gastronomie et tout ce qui touche à l’esthétique africaine. Chaque pays africain a une identité culturelle unique et précieuse. Ce thème est donc pertinent et d’actualité. C’est aussi l’occasion pour moi de remercier les autorités du Burkina Faso ainsi que le comité national d’organisation du FESPACO pour ce choix de thématique, qui correspond parfaitement aux réalités africaines.

AIB : Comment le cinéma peut-il contribuer à renforcer les liens entre le Tchad et le Burkina Faso ?

YYK : Comme je l’ai mentionné, la culture joue un rôle clé. Le Tchad fait partie de la région sahélienne, tout comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Mauritanie. Chacun de ces pays a une identité culturelle propre, mais il existe aussi des similitudes. Le cinéma peut renforcer les liens entre le Tchad et le Burkina Faso à travers l’échange culturel. Les films tchadiens et burkinabè peuvent être diffusés dans les deux pays, permettant aux populations de mieux se connaître et d’apprécier leurs cultures respectives. Nous pourrions également organiser des festivals communs, afin de célébrer la diversité culturelle. De plus, des collaborations entre réalisateurs, scénaristes et producteurs des deux pays permettraient la création d’œuvres cinématographiques communes, reflétant les préoccupations et les visions partagées par nos peuples.

AIB : Le cinéma tchadien a connu une belle évolution ces dernières années. Connaissez-vous des films et réalisateurs qui ont marqué cette progression ?

YYK : Oui, le cinéma tchadien a connu une belle progression ces dernières années. Je me souviens notamment du réalisateur Mahamat Saleh Haroun dont les films ont déjà été projetés au FESPACO à plusieurs reprises. Nous avons également des réalisateurs comme Issa Serge Coelo, Cyril Danina et Emmanuel Routoubam Mbaïdé qui a présenté son film « Masoud » au FESPACO en 2023. Le Tchad avance à grands pas dans le domaine du cinéma et nous sommes fiers de cette évolution.

AIB : Avez-vous un message à adresser aux festivaliers et en particulier au public qui découvrira le cinéma tchadien à travers cet événement ?

YYK : J’invite les Burkinabè à venir nombreux découvrir les films tchadiens lors de cette 29e édition du FESPACO. À ce jour, trois films tchadiens ont été retenus pour la compétition officielle du FESPACO 2025. En plus de ces films, d’autres œuvres tchadiennes, non sélectionnées, seront projetées au village FESPACO Tchad. J’encourage donc la population de Ouagadougou à se déplacer massivement pour profiter de ces projections et célébrer avec nous la richesse du cinéma tchadien.

Agence d’information du Burkina

Propos recueillis par Nida Ouédraogo