Faso Mêbo : Les ressortissants de la commune de Bassi offrent 10 tonnes de ciment et du matériel

Ouagadougou, 24 oct. 2025 (AIB)- Une délégation des ressortissants de la commune de Bassi dans la province du Zondoma, région de Yadga, conduite par leur chef traditionnel, « Naaba Kiiba » a remis vendredi à ouagadougou 10 tonnes de ciment, 40 pelles et 10 brouettes à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo».

10 tonnes de ciment, 40 pelles, 10 brouettes et une séance de ramassage de pavé, c’est la contribution que les ressortissants de Bassi ont apporté vendredi 24 octobre 2025 à la construction du Burkina Faso à travers Faso Mêbo.

« Nous sommes venus apporter notre modeste contribution à la construction de notre pays, en réponse à l’appel lancé par les autorités », a déclaré le Bassi Naaba Kiiba. Il a précisé que ce geste est le fruit de la mobilisation de l’ensemble des filles et fils de Bassi, qui partagent la volonté de soutenir les efforts de développement initiés par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Le chef traditionnel a souligné que personne ne devrait rester en marge de cette belle initiative, prometteuse pour les générations présentes et futures. Il a également adressé des bénédictions au chef de l’État, afin que Dieu l’accompagne dans sa mission patriotique de lutte contre le terrorisme.

Enfin, il a lancé un appel à ceux qui doutent encore, les invitant à rejoindre le mouvement de vérité, de développement et de libération du peuple burkinabè, conduit par le Capitaine Ibrahim Traoré.

