Faso Mêbo : Touchée par les efforts du Président Traoré, une Burkinabè résidant au Canada offre 5 tonnes de ciment

Ouagadougou, 24 oct. 2025 (AIB)-La Burkinabè résidant au Canada, Pierrette Kafando, séduite par l’engagement du président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré, a apporté vendredi à Ouagadougou, sa contribution à la construction du pays en offrant 5 tonnes de ciment à « Faso-Mêbo », l’initiative présidentielle visant l’embellissant et le désenclavement des villes du Burkina Faso.

La donatrice dit avoir été touchée par les efforts et les initiatives du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en faveur du développement national. « Je vois les efforts du Président du Faso, toutes les initiatives qu’il a lancées, et ça m’a vraiment touchée. J’ai voulu venir moi-même pour voir et toucher du doigt les réalisations. Et en arrivant, j’ai été encore plus séduite », a-t-elle déclaré.

Mme Kafando a souligné que ce geste est une modeste contribution à l’édification nationale, tout en invitant la diaspora burkinabè à s’impliquer davantage.

« Tout le monde peut mettre la main à la patte pour construire notre pays. On peut être confortable à l’étranger, mais on n’est jamais mieux que chez soi », a-t-elle lancé.

Faisant appel au sentiment patriotique des Burkinabè de l’extérieur, elle a rappelé que « le bois a beau durer dans l’eau, il ne deviendra jamais caïman ».

Selon elle, il est essentiel de contribuer à la construction du pays, afin d’en être fiers et de laisser un héritage aux enfants nés à l’étranger.

En plus de son don de ciment, Mme Kafando a pris part, avec d’autres volontaires, à des activités de fabrication de briques pour soutenir le chantier. « C’est rafraîchissant de travailler, de mettre la main à la patte. Et puis il y avait une belle ambiance. Tu viens ici, tu vois les gens, et ça te motive davantage », a-t-elle témoigné.

