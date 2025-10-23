Burkina-Armée-65e Anniversaire-Célébration

Burkina/Armée: Du sport pour lancer les activités du 65e anniversaire et renforcer la cohésion entre combattants

Ouagadougou, 23 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre la célébration des 65 ans d’existence des Forces armées du Burkina, un cross suivi d’une séance d’aérobic a été organisé jeudi à Ouagadougou, pour lancer les activités de l’anniversaire et renforcer la cohésion entre tous les corps engagés dans la lutte contre le terrorisme.

873 acteurs dont le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana, celui en charge de l’Environnent, Roger Barro et le chef d’état-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo, ont participé au cross de lancement des activités de la fête de l’Armée Burkinabè.

Partis la Place de la Révolution, les sportifs ont rallié le rond-point de la Bataille du rail, emprunté l’avenue Kadiogo puis continué sur l’avenue Omarou Kanazoé. Le parcours s’est poursuivi sur l’avenue Bassawarga, pour se conclure à la Place de la Révolution.

Le circuit a été bouclé avec toutes les forces dans une ambiance fraternelle et cela « dénote de la force de cohésion entre les acteurs qui gèrent actuellement le terrorisme sur le terrain des opérations », a indiqué le ministre de la sécurité, Mahamadou Sana.

Pour le ministre, c’est grâce à cette cohésion combinée à la détermination de tous ces acteurs que le Burkina Faso arrive à repousser les terroristes.

Il a invité les populations se rapprocher de leur armée, pour mieux la connaître et fêter avec elle les 65 ans de dur labeur, réformes, et de lutte acharnée et assumée pour la défense de la souveraineté nationale.

Pour le président du comité d’organisation du 65e anniversaire, le colonel-major Koagdia, cette célébration connait une particularité avec l’organisation de ce cross suivi de séance d’aérobic.

Il a également annoncé qu’un tournoi de volleyball se tiendra du 28 au 30 novembre prochain au centre national de sport olympique du Burkina Faso. Selon lui, ce tournoi réunira dans une même équipe la gendarmerie, la BNSP, la police municipale ainsi que les agents des eaux et forêts.

L’objectif est de renforcer l’esprit d’unité et de cohésion, des valeurs particulièrement chères aux forces armées nationales et, plus largement, à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité, a-t-il souligné.

Le 65e anniversaire des Forces armées nationale sera célébré sur thème «Forces armées nationales avec le peuple dans la révolution progressiste populaire pour une défense souveraine du territoire».

Ce sera une occasion pour les acteurs de mener des activités de salubrité et de tenir des conférences sur la thématique dans toutes les régions militaires du pays.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata