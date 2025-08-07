Faso Mêbo : Les présidents d’institutions offrent 17 tonnes de ciment

Ouagadougou, 7 août 2025 (AIB) – Des présidents de sept institutions du Burkina Faso ont fait don, ce jeudi, de 17 tonnes de ciment pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo, qui vise à assainir le cadre de vie des populations.

Parmi les donateurs, Dr Paco Sérémé, président de l’Académie nationale des arts et des lettres du Burkina Faso (ANALBF), a salué cette initiative noble qui, selon lui, aurait dû être lancée depuis longtemps et à laquelle aucune institution ne devrait rester en marge.

« Raison pour laquelle nous avons conjugué nos efforts pour apporter notre modeste contribution à cette œuvre qui vise la prospérité de notre pays », a-t-il déclaré.

Dr Paco Sérémé a insisté sur le rôle exemplaire que doivent jouer les institutions nationales. En tant qu’organe de conseil et de veille, l’Académie entend montrer l’exemple en soutenant activement les actions de développement.

« En voyant l’Académie s’impliquer, cela peut motiver d’autres acteurs à faire de même, en dépassant les considérations personnelles pour se concentrer sur l’intérêt national », a-t-il ajouté.

Les institutions donatrices sont notamment : le Conseil supérieur de la communication (CSC), la Commission de l’informatique et des libertés (CIL), le Conseil constitutionnel (CC), la Coordination nationale des actions de l’AES (CN-AES), l’Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina (ANSAL-BF), l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCE/LC), ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Agence d’Information du Burkina

ZAF/LN