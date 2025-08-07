Passoré : Les acteurs de la santé apportent une contribution de 720 000 F CFA au Fonds de soutien patriotique

Yako, 7 août 2025 (AIB) – Une représentation des acteurs du domaine de la santé du Passoré, conduite par le médecin-chef du district sanitaire de Yako, Dr Ousséni Sawadogo, a procédé, ce jeudi 7 août 2025, à la remise d’une quittance d’un montant de 720 000 F CFA au Fonds de soutien patriotique (FSP), au nom des acteurs du maillon sanitaire de la province.

Répondant à l’appel à la solidarité nationale et à l’engagement patriotique lancé par le gouvernement burkinabè, les acteurs de la santé (public, privé et tradipraticiens) de la province du Passoré ont apporté, à travers cette quittance, leur contribution volontaire au FSP.

Pour l’occasion, la délégation s’est d’abord rendue à la Trésorerie principale du Passoré, où elle a procédé au versement de la somme collectée.

Après l’obtention de la quittance, la délégation s’est rendue chez la secrétaire générale de la province, Noélie Béréhoumdougou, représentante du haut-commissaire du Passoré, pour lui remettre le document.

Ce geste de solidarité et d’engagement patriotique résulte d’un appel à contribution volontaire lancé par le district sanitaire de Yako, invitant les travailleurs du secteur de la santé du Passoré — médecins, infirmiers, sages-femmes, agents de santé communautaire, personnel administratif et tradipraticiens — à s’associer à l’effort national.

Ce noble geste vient, une fois de plus, témoigner de l’attachement de ces professionnels de santé à la cause nationale, dans un contexte marqué par les défis sécuritaires que traverse le Burkina Faso.

Prenant la parole peu après la remise de la quittance à l’autorité provinciale, et au nom de ses collègues, Dr Ousséni Sawadogo a souligné que le métier des agents de santé est de sauver des vies, et qu’aujourd’hui plus que jamais, ils doivent participer à cet effort collectif pour défendre la paix et l’intégrité du territoire national.

Ce montant traduit, selon lui, la solidarité et la foi des acteurs de la santé en un Burkina Faso résilient.

La secrétaire générale de la province a salué l’initiative et encouragé les autres secteurs d’activité à emboîter le pas.

Tout en exprimant sa joie de recevoir ce geste, elle a souligné que cet acte d’engagement patriotique constitue un signal fort, symbole d’unité et de cohésion au sein du secteur de la santé dans la province.

Agence d’Information du Burkina

ZES/ata