Faso Mébô : Des enfants se privent de leur goûter pour soutenir l’initiative

Kaya, 30 juillet 2025 (AIB) – Une délégation d’enfants de 7 à 15 ans en colonie de vacances à Kaya a remis, le 30 juillet 2025, sur la place de la mairie de Kaya, cinq sacs de ciment au profit de l’initiative présidentielle Faso Mébô. Un geste symbolique en faveur de la construction du pays, salué par la présidente de la délégation spéciale communale de Kaya.

Réunis à Kaya à l’occasion de la 28ᵉ édition de la colonie de vacances islamique de l’Association des Élèves et Étudiants Musulmans du Burkina Faso (AEEMB) et du Centre de Réflexion et de Formation Islamique (CERFI) Sanmatenga, 118 enfants âgés de 7 à 15 ans ont décidé de marquer leur soutien à l’initiative Faso Mébô, en sacrifiant une partie de leur argent de goûter pour acheter cinq sacs de ciment. Une délégation est allée remettre ces sacs, le mercredi 30 juillet 2025, à Mme Solange Kima/Minoungou, présidente de la délégation spéciale communale de Kaya.

Sawadogo Zalihata, porte-parole des colons, a décliné la motivation de ses camarades dans son discours :

« Nos encadreurs nous ont invités à œuvrer pour le développement de notre pays car, comme le dit l’islam, l’amour de la patrie fait partie de la foi », a précisé la jeune fille de 14 ans.

Zalihata et ses camarades ont également lancé un appel à tous les enfants pour qu’ils s’impliquent activement dans cette dynamique de patriotisme et de contribution à la construction nationale.

En recevant le don, Mme Solange Kima/Minoungou a chaleureusement remercié ces jeunes donateurs pour leur geste de solidarité et leur engagement envers le Burkina Faso. Elle a souligné l’importance de cet acte, preuve de l’amour que ces enfants portent à leur pays :

« Votre geste est une expression forte de patriotisme et de responsabilité envers la nation », a apprécié l’autorité communale. Faisant observer que le Burkina Faso de demain leur appartient, la PDS les a invités à persévérer dans cet élan.

Pour Moussa Zoundi, secrétaire permanent des colonies de vacances islamiques de l’AEEMB et du CERFI au Sanmatenga, cet événement n’est pas qu’une simple occasion de vacances, mais une opportunité pour sensibiliser les jeunes à leur rôle dans l’édification du Burkina Faso de demain.

Le don des colons s’inscrit dans la dynamique de mobilisation citoyenne en faveur du développement du Burkina Faso, et témoigne de l’implication active de la jeunesse dans la construction d’un avenir commun.

Agence d’Information du Burkina (AIB)