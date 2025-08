Ziro (Nando) : Lancement du projet « Cultivons un avenir meilleur » au profit de 48 800 personnes vulnérables.

Sapouy, 30 juillet 2025 (AIB) – Le Haut-Commissaire de la province du Ziro, Saïba Zoromé, a procédé ce mercredi, à Sapouy, au lancement officiel du projet « Cultivons un avenir meilleur ». Mis en œuvre dans 40 villages des six communes de la province, ce projet vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience des ménages vulnérables, à travers une approche inclusive et communautaire.

S’exprimant à l’ouverture de l’atelier de lancement, le Haut-Commissaire Saïba Zoromé a salué un projet d’envergure, qui, selon lui, « doit contribuer significativement à la lutte contre la pauvreté et la malnutrition dans notre province ». Il a précisé que le projet interviendra dans toutes les six communes du Ziro et a réaffirmé l’engagement de l’administration locale à accompagner les acteurs de la mise en œuvre dans les différentes localités.

Le projet est une initiative portée par Helen Keller International, en partenariat avec l’Association Promo Monde Rural (APMR), et financée par une fondation privée européenne.

Le projet, qui s’inscrit dans la continuité du programme RESIFA déployé précédemment dans la Sissili, entend aller plus loin. Selon Georges Dimithe, directeur pays de Helen Keller International, « ce projet se distingue par son ciblage prioritaire des ménages les plus vulnérables, identifiés sur la base de données officielles de l’État. Ce projet bénéficiera à environ 48 800 personnes, dont 6 000 bénéficiaires directs, parmi lesquels près de 4 200 femmes », a-t-il précisé, en réponse à une exigence spécifique du bailleur.

« Nous voulons nous appuyer sur la connaissance locale. C’est pourquoi l’APMR, une organisation dynamique et expérimentée basée à Sapouy, a été retenue comme partenaire de mise en œuvre », a-t-il ajouté. Helen Keller International assurera un appui technique permanent, tandis qu’une équipe sera déployée localement pour garantir la qualité de l’exécution.

Le projet repose sur trois axes principaux : la promotion de pratiques agricoles intelligentes face au climat, la valorisation des produits locaux et des aliments indigènes, et l’autonomisation économique et sociale des femmes, notamment à travers des groupements AVEC et des activités génératrices de revenus.

Les autorités régionales, locales et les partenaires techniques présents à l’atelier ont salué la pertinence du projet et appelé à une synergie d’actions entre tous les acteurs pour assurer une mise en œuvre efficace.

Pour M. Zoromé, « la clé du succès réside dans la communication, le partage d’expériences et la complémentarité entre les partenaires ». Il s’est dit confiant : « Les autorités locales se sont approprié le projet, et nous pouvons vous rassurer qu’il atteindra ses objectifs », a-t-il conclu.

En rappel, le projet « Cultivons un avenir meilleur » s’étendra sur une durée de trois ans et demi.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AK/ata