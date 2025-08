BURKINA-TUY-DON-METIER-COIFFURE

Tuy : Les coiffeuses de Houndé reçoivent du matériel de coiffure

Houndé, 1er août 2025- L’association des coiffeuses de Houndé dénommée Élégance Coiffure a bénéficié, ce jeudi 31 juillet 2025, d’un don de matériel de coiffure. Ce don, d’une valeur estimée à plus d’un million de FCFA, a été offert par la société ATS-Burkina, sous-traitant de la mine de Houndé.

Le don est composé d’un important lot de matériels de coiffure comprenant des chaises, des lave-têtes, des têtes maniables, des lisseurs et des séchoirs. La présidente de l’association, Ouédraogo Victoria/Somé, a exprimé sa reconnaissance à l’endroit du donateur.

«Ces équipements viennent à point nommé, car ils vont non seulement renforcer les capacités de nos membres, mais aussi améliorer la qualité de nos prestations, promouvoir notre autonomie et valoriser notre métier », a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

Pour la secrétaire générale de l’association, Safoura Sinna, ce don est un symbole fort de confiance, d’encouragement et de reconnaissance pour le métier qu’elles exercent.

Le représentant de la société ATS-Burkina, Abdoulaye Compaoré, a indiqué qu’à travers ce don, l’entreprise souhaite lancer un message de solidarité et de paix, car de nombreuses associations dans la ville manquent d’aide et ont besoin d’accompagnement.

«Tout ce qui concerne la communauté nous concerne également », a-t-il affirmé, tout en souhaitant que ce matériel permette aux bénéficiaires d’atteindre leurs objectifs.

La cérémonie de remise a été présidée par le haut-commissaire de la province du Tuy, représenté par Ousséni Démé, qui a salué l’initiative et encouragé les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu.

Pour rappel, l’association Élégance Coiffure de Houndé a été créée en 2022 dans le but de regrouper les femmes coiffeuses, de leur permettre de mieux se connaître, de travailler en synergie pour relever ensemble les défis du métier dans la ville, et de former les jeunes filles désireuses d’embrasser la profession de coiffeuse.

