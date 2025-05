Burkina/Banwa-Patriotisme -Opération

Faso Barra-Lancement

Opération Faso Barra : la population s’implique massivement

Solenzo, 10 mai 2025 (AIB) – Le Haut-Commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a lancé le samedi 10 mai 2025 à Solenzo l’opération « Faso Barra », en présence de plusieurs centaines de personnes.

Le Haut-Commissaire a lancé un appel à toutes les filles et tous les fils de la province à adhérer à cette initiative locale, dénommée « Opération Faso Barra », qui vise à boucher les nids-de-poule et les ravins sur la route régionale n°24 reliant Solenzo à Koundougou.

Dès la matinée du samedi 10 mai, plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles des femmes, des hommes et des jeunes, se sont mobilisées sur la route Solenzo–Kouka–Koundougou pour témoigner de leur patriotisme et de leur attachement à la province des Banwa.

D’un simple coup de pelle, M. Sirima a donné le coup d’envoi de l’opération Faso Barra, qui consiste à réhabiliter les routes en attendant une intervention d’urgence du ministère des Infrastructures.

Pendant que certains suivaient les camions-bennes pour ramener de la terre et des cailloux issus de la brousse, d’autres répandaient la terre déjà déversée sur la voie à l’aide de tricycles.

Les compagnies de transport de la ville de Solenzo ont annulé tous leurs voyages ce jour-là et ont convoyé des groupes de personnes tout le long de la route de Solenzo à Gnassoumadougou, en renfort aux habitants des différents villages situés sur l’axe de la RR24, eux aussi mobilisés pour la réussite de cette opération.

Les zones de la route devenues de véritables marigots ont été remblayées avec des cailloux.

« Vous savez que nous empruntons cette route chaque jour, et aujourd’hui nous devons nous unir pour réaliser certains travaux nous-mêmes en attendant que l’État vienne nous aider. Quand on voit cette mobilisation, on peut dire que tout Solenzo est sorti pour une seule cause : celle de la route, qui est notre route à tous. Alors mettons-nous au travail sans relâche, et demain sera meilleur », a clamé le Haut-Commissaire Sirima.

Entre rires et causeries, coups de pelle et de pioche, la sueur a coulé sur plusieurs kilomètres de route réaménagée. Des véhicules embourbés, bloquant la circulation, ont été dégagés et les zones concernées ont été réparées.

Aux environs de 12h, les travaux ont été suspendus. Selon le Haut-Commissaire, l’opération Faso Barra se poursuivra chaque samedi matin jusqu’à ce que tous les trous soient comblés.

Salifou Ouédraogo

AIB Banwa