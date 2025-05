Bobo-Dioulasso : des vivres d’une valeur de 10 millions FCFA remis à 340 personnes vulnérables

Bobo-Dioulasso, 11 mai 2025 (AIB) – La délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso a procédé, samedi 10 mai 2025, à la remise de vivres à environ 340 personnes en situation de vulnérabilité. L’appui est estimé à 10 millions de FCFA.

Le don est composé de 175 sacs de riz de 50 kg, 175 sacs de maïs de 50 kg et 175 bidons d’huile de 5 litres. Il est destiné aux personnes déplacées internes, aux populations très vulnérables, ainsi qu’à des structures accueillant des enfants, des personnes âgées ou des individus en situation d’extrême précarité.

La directrice de la promotion du genre et de l’action sociale de la commune, Safiatou Lengani, a précisé que la distribution visait à garantir à chaque bénéficiaire une dotation équitable en riz, maïs et huile.

Le représentant du président de la délégation spéciale, Moussa Sanou, a souligné que cette action s’inscrit dans une tradition annuelle d’accompagnement des couches vulnérables.

« C’est un devoir pour la commune de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin », a-t-il déclaré.

Au nom des bénéficiaires, Minata Karambiri, déplacée interne originaire de Dyan (commune de Diébougou), a exprimé sa gratitude envers les autorités locales.

« Ce soutien va nous permettre de subvenir à nos besoins pendant quelque temps », a-t-elle affirmé.

Agence d’Information du Burkina