Banwa/Tansila : la veille citoyenne soutient l’effort de paix avec 1 000 000 F CFA

Solenzo, 21 sept. 2025 (AIB)-La veille citoyenne de la commune rurale de Tansila, située à 55 km de Solenzo, a contribué à hauteur d’un million de francs CFA pour soutenir l’effort de paix au Burkina Faso.

L’argent a été déposé au Trésor public le jeudi 18 septembre 2025 et, hier samedi 20 septembre 2025, le président de la délégation spéciale de ladite commune, Mamadou Coulibaly, a remis la quittance de dépôt au président de la veille citoyenne, Sangoana Dioma, en présence de la population.

« Nous avons donné un million pour soutenir l’effort de paix, car nous voyons le matériel qui entre dans notre pays et nous avons décidé de soutenir notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, afin que notre pays devienne un paradis sur terre et bien développé », a expliqué Sangoana Dioma, président communal de la veille citoyenne de Tansila.

Selon lui, cette action a pu se réaliser grâce à la mobilisation de la population et des ressortissants de la commune de Tansila.

Après la remise de la quittance, la veille citoyenne a lancé une nouvelle cotisation en vue de soutenir les FDS et les VDP pour la réussite de leur mission dans la lutte contre le terrorisme.

Le PDS, Mamadou Coulibaly, a appelé la population de Tansila à plus de cohésion et d’entente afin de faire de Tansila une destination enviée de tous.

Agence d’Information du Burkina

SO/ata