CAN U17: les Etalons cadets requinqués après leur bon 1er tour

Casablanca, 7 avr. 2025 (AIB) – Les Etalons cadets du Burkina Faso ont eu lundi à Casablanca, un décrassage à la hauteur de leur performance XXL dimanche contre l’Afrique du sud, se requinquant pour affronter jeudi, les jeunes Chipolopols pour les 1/4 de finale de la CAN U17, a constaté l’AIB sur place dans la ville blanche.

Au lendemain de la grosse performance des Etalons cadets contre les jeunes Sud-africains (2-0) « le groupe se sent bien », nous a rassuré l’entraîneur de l’équipe burkinabè Oscar Barro.

Ce matin, l’équipe s’est retirée à Bouznika en banlieue casablancaise pour le décrassage après l’effort de la veille. « Ceux qui ont joué hier sont à la régénération et ceux qui n’ont pas joué ont travaillé à part pour ne pas être en déphasage avec le reste du groupe », explique le maitre à penser des Etalons cadets.

Les U17 burkinabè affrontent le jeudi prochain en quart de finale, la Zambie. Et pour le technicien Barro, « toutes les équipes qui sont arrivées à ce niveau sont des équipes redoutables. On a vu le match de la Zambie hier (6 avril: ndlr) et nous allons nous préparer en conséquence pour franchir cette étape parce que c’est un autre objectif qui commence ».

« Il faut obligatoirement passer par la Zambie pour atteindre l’objectif final », a dit Oscar Barro précisant que « les jeunes ont travaillé, ont accepté aller au charbon, souffrir et nous sommes parvenus à monter une équipe aussi compétitive que quand on était à l’UFOA-B ».

Le capitaine Fadil Barro n’était pas de la partie contre l’Afrique du sud dimanche parce que suspendu pour cumul de cartons jaunes. Il pourra reprendre son poste dans l’axe de la défense burkinabè jeudi. Pour Mohamed Sako blessé, « les médecins nous diront s’il est apte ou pas. Il ne s’est pas entrainé jusque-là », explique coach Barro. il en est de même chez Assifou Koné.

Mais coach Barro dit continuer de travailler sans tenir compte des blessés. « S’ils nous reviennentt tant mieux, s’ils ne reviennent pas, à l’impossible nul n’est tenu ».

Le Burkina Faso joue le premier quart de finale de la compétition contre la Zambie jeudi à 17h (heure du Maroc) et 16h GMT au stade Laarbi Zaouli de Casablanca. La CAN U17 Maroc 2025 se joue du 30 mars au 19 avril.

Agence d'information du Burkina

