Elim/CM2026 : Le coach des Etalons dévoile sa liste pour jouer le Djibouti et l’Egypte

Ouagadougou, 28 août 2025 (AIB)- Le sélectionneur des Etalons du Burkina Faso Brama Traoré a animé une conférence de presse ce jeudi au stade du 4 août de Ouagadougou, au cours de laquelle il a dévoilé une liste de 26 joueurs pour affronter les Requins de la mer rouge de Djibouti et les Pharaons d’Egypte, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Dans cette liste de Brama Traoré tous les cadres comme le capitaine Bertrand Traoré, Dango Ouattara ou encore Hervé Koffi sont présents. Le technicien burkinabè a appelé 5 joueurs dont deux gardiens de buts (Ladji Brahima Sanou et Clovis Bazémo), un défenseur (Rachid Ayindé) et un attaquant (Pierre Landry Kaboré).

Pour le coach, plusieurs critères ont milité aux choix des joueurs notamment la forme du moment, la régularité, l’expérience et aussi le potentiel de certains profils. Il dit être confiant de ses choix pour engranger le maximum de points dans cette double confrontation. Pour relever le pari de la qualification, le technicien burkinabè dit compter également sur le soutien sans faille des supporters.

Ces deux matchs s’annoncent donc très décisifs pour la suite des éliminatoires, les Pharaons devançant les Etalons de 5 longueurs. «Il faudra être sérieux et concentré. Il n’y a pas de place pour la facilité », a dit Brama Traoré.

Pour lui, « le Burkina Faso n’a jamais battu l’Egypte. C’est l’occasion pour écrire les plus belles pages de notre histoire « .

Le Burkina Faso (11 points+6) est classé 2e dans la poule A derrière l’Egypte (16 points+12). La Sierra Léone est 3e avec 8 points (+0), suivi de l’Ethiopie (6 points+0), de la Guinée Bissau (6 points-2) et du Djibouti (1 point-16).

Lors de la 7e journée le Burkina Faso sera opposé au Djibouti à Bissau, l’Egypte sera aux prises au Caire avec l’Ethiopie pendant que la Guinée Bissau croisera les crampons avec la Sierra Léone.

Liste des joueurs convoqués

Gardiens de buts : Kouakou Hervé Koffi, Kylian Baasba Nikièma, Ladji Brahima Sanou (Nouveau), Clovis Bazemo (Nouveau)

Défenseurs : Issa Kaboré, Steeve Yago, Issouf Dayo, Edmond Fayçal Tapsoba, Adama Nagalo, Guy Arsène Kouassi, Yacouba Nasser Djiga, Rachid Ayindé (Nouveau)

Milieux de terrain : Saidou Simporé, Mohamed Zoungrana, Cédric Badolo, Josué Tiendrébéogo, Ibrahim Blati Touré, Georgi Minoungou (Nouveau), Abdoul Razack Yoda

Attaquants : Bertrand Isidore Traoré, Aboubacar Dango Ouattara, Irié-Bi Cyriaque Kalou, Mohamed Konaté, Ousséni Bouda, Pierre Landry Kaboré (Nouveau), Fayçal Konaté

