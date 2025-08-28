FOOT-BFA-EGY-DJI-AFR-FIFA-CAF-ELIMINATOIRES-CM2026

Elim/CM2026 : « nous voulons que le stade du 4 août soit un enfer pour nos adversaires » (coach Brama Traoré)

Ouagadougou, 28 août 2025 (AIB)-L’entraineur des Etalons du Burkina Faso Brama Traoré a déclaré jeudi à Ouagadougou en conférence de presse, qu’il voudrait que le stade du 4 Août soit « un enfer » pour ses adversaires.

« Nous voulons que le stade du 4 août soit un enfer pour nos adversaires et c’est le public qui va nous aider à atteindre cet objectif », a déclaré l’entraineur des Etalons Brama Traoré lors de la publication de sa liste pour affronter le Djibouti et l’Egypte, comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde de 2026.

Ces deux rencontres sont programmées respectivement le 5 (à Bissau) et le 9 septembre (dans l’antre du stade du 4 Août). Cette dernière rencontre sera du même coup l’inauguration du principal stade du Burkina Faso, après son homologation le 1er juillet dernier.

Pour le maître à penser de l’équipe burkinabè, « le Burkina Faso n’a jamais battu l’Egypte. C’est l’occasion pour écrire les plus belles pages de notre histoire « . La rencontre s’annonce donc très électrique au vue des enjeux.

Brama Traoré a dévoilé une liste de 26 joueurs ce jeudi pour les deux rendez-vous. Il débutera un stage le 1er septembre à Ouagadougou pour les derniers réglages avant l’heure.

« Contre le Djibouti et l’Egypte il faudra être sérieux et concentré. Il n’y a pas de place pour la facilité », a-t-il souligné.

Le Burkina Faso (11 points+6) est classé 2e dans la poule A derrière l’Egypte (16 points+12). La Sierra Léone est 3e avec 8 points (+0), suivi de l’Ethiopie (6 points+0), de la Guinée Bissau (6 points-2) et du Djibouti (1 point-16).

Lors de la 7e journée le Burkina Faso sera opposé au Djibouti à Bissau, l’Egypte sera aux prises au Caire avec l’Ethiopie pendant que la Guinée Bissau croisera les crampons avec la Sierra Léone.

Agence d’information du Burkina

