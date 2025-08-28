Burkina – Sahel – Remise– Matériel -Agricole

Liptako : le gouverneur remet 6 tracteurs et 50 motopompes pour booster la production agricole

Dori, 27 août 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région du Liptako, Abdoul Karim Zongo, a remis ce mercredi, un important lot de matériel agricole au directeur régional de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Liptako, Abidias Yé, dans le cadre de l’accompagnement de la politique agro-sylvo-pastorale du gouvernement.

La cérémonie de remise s’est tenue dans l’enceinte de la direction régionale de l’agriculture, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses de la région.

Le don est composé de six tracteurs, cinquante motopompes scolaires et dix égreneuses multifonctionnelles, destinés à renforcer les capacités de production des producteurs de la région.

Dans son allocution, le gouverneur Abdoul Karim Zongo a rappelé que ce soutien matérialise la volonté de la délégation spéciale régionale du Liptako, d’accompagner le gouvernement dans la dynamisation de l’agriculture dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et climatiques.

« Ce matériel vise à intensifier la production agricole et à encourager les cultures de contre-saison », a-t-il déclaré, exhortant les producteurs à s’approprier ces outils pour accroître les rendements et améliorer la sécurité alimentaire.

Pour le directeur régional de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, Abidias Yé, ce matériel arrive à point nommé pour soutenir les initiatives paysannes.

« Il contribuera à améliorer la résilience des producteurs et sera déployé dans les quatre provinces de la région du Sahel », a-t-il précisé, tout en remerciant la délégation spéciale régionale pour cet accompagnement.

Les producteurs présents à la cérémonie ont salué ce geste, estimant qu’il vient répondre à un besoin réel en matière de mécanisation et d’irrigation.

Selon eux, l’accès à ce type de matériel facilitera non seulement les travaux champêtres, mais ouvrira également des perspectives de diversification agricole, notamment en période sèche.

La remise de ce lot de matériel agricole illustre l’engagement de la délégation spéciale régionale à promouvoir une agriculture moderne et résiliente. Dans la région du Sahel, où les populations sont confrontées à de multiples défis, ce geste constitue un espoir pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des producteurs.

Agence d’information du Burkina

AMM/bbp/ata