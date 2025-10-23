FOOT-BFA-TGO-SPORT-CAF-CAN2026

Elim/CAN féminine 2026 : les Etalons dames confiantes face aux Eperviers dames du Togo demain

Ouagadougou, 23 oct. 2025 (AIB)-L’entraineur des Etalons dames du Burkina Faso Pascal Sawadogo s’est dit confiants face aux Eperviers dames du Togo que son équipe croise demain vendredi au stade du 4 Août de Ouagadougou, dans le cadre du 2e tour qualificatif de la CAN de leur catégorie, Maroc 2026.

« C’est un match qui ressemble à un match piège mais nous mettrons nos plans en place pour la victoire. Si l’adversaire est physique, on va essayer d’être technique », s’est confié le coach Pascal Sawadogo en conférence de presse d’avant-match jeudi au stade du 4 Août.

Le technicien burkinabè a fait savoir qu’ils ont commencé les préparatifs pour ce match depuis juillet et en septembre et il y a de l’espoir. « On a joué des matchs de référence lors des éliminatoires des Jeux olympiques 2024 contre le Mali et l’Afrique du sud. On a même joué des matchs contre des équipes masculines », a dit Pascal Sawadogo.

Ce que l’entraineur burkinabè redoute c’est le stress surtout devant le public dans le nouveau stade du 4 Août. « A force de vouloir bien faire, le stress peut jouer un rôle. Mais nous leur avons fait écouter des sons d’ambiance du stade pour les préparer à toutes les éventualités ».

L’entraineur des Eperviers dames du Togo Kaï Timety qui s’est également présentée en conférence de presse, a simplement dit que « c’est sur le terrain qu’on va se connaitre. Notre équipe est attachée aux valeurs comme le patriotisme, l’engagement…».

Après ce match aller, les deux équipes s’affronteront au retour à Lomé. C’est à l’issue de cette double confrontation que le sort de ces deux formations qui se battent pour leur 2e CAN de l’histoire sera situé.

Agence d’information du Burkina

