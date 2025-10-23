BURKINA-BOULKIEMDE-KOUDOUGOU-TRAFIC-ENFANTS

Koudougou : la Police municipale stoppe deux présumés trafiquants et sauve quatre mineurs destinés à l’orpaillage

Koudougou, 23 oct. 2025 (AIB) – la police municipale de la ville de Koudougou a intercepté jeudi, deux individus impliqués dans un réseau de trafic de mineurs.

La vigilance et la collaboration citoyenne continuent de porter leurs fruits à Koudougou.

Les trafiquants présumés tentaient de faire transiter quatre adolescents, âgés de 14 à 16 ans, à travers la cité du Cavalier rouge.

Ces jeunes, attirés par de fausses promesses, étaient en réalité en route vers un pays voisin pour y être exploités dans des sites d’orpaillage.

Grâce à l’intervention rapide des agents de la police municipale, les deux présumés coupables ont été appréhendés et devront désormais répondre de leurs actes devant la justice.

Quant aux victimes, elles seront prises en charge par les services compétents de protection de l’enfance, qui assureront leur retour en toute sécurité auprès de leurs familles.

La police municipale de Koudougou a tenu à saluer l’engagement de la population dont la collaboration est déterminante dans ces arrestations. Elle lance un appel pressant aux parents pour qu’ils redoublent de vigilance face à ce fléau persistant, et participent activement à la protection de leurs enfants.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA