É𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐥 𝐝𝐞 𝐥’𝐮𝐭é𝐫𝐮𝐬 : 𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐮𝐱𝐢è𝐦𝐞 𝐫é𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐧𝐧é𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒

ร‰๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฎ ๐œ๐š๐ง๐œ๐ž๐ซ ๐๐ฎ ๐œ๐จ๐ฅ ๐๐ž ๐ฅ’๐ฎ๐ญรฉ๐ซ๐ฎ๐ฌ : ๐ฅ๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ๐ž ๐ญ๐ž๐œ๐ก๐ง๐ข๐ช๐ฎ๐ž ๐๐ž ๐ญ๐ซ๐š๐ฏ๐š๐ข๐ฅ ๐ญ๐ข๐ž๐ง๐ญ ๐ฌ๐š ๐๐ž๐ฎ๐ฑ๐ขรจ๐ฆ๐ž ๐ซรฉ๐ฎ๐ง๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ’๐š๐ง๐งรฉ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’

Le Ministรจre de la Santรฉ, ร travers le Programme national de lutte contre le cancer a tenu, ce mardi 17 dรฉcembre 2024, la deuxiรจme rencontre de l’annรฉe 2024, du Groupe technique de travail pour l’รฉlimination du cancer du col de l’utรฉrus (GTT-ECCU), ร Ouagadougou.

Cette rencontre a pour objectif, d’amender et d’adopter le rapport de la prรฉcรฉdente rencontre du GTT-ECCU, apprรฉcier l’รฉtat de mise en ล“uvre des recommandations de la rรฉunion prรฉcรฉdente, partager les rรฉsultats et expรฉriences de recherches des interventions en matiรจre de prรฉvention contre le cancer du col de l’utรฉrus du projet SUCCESS de Jhpiego, du projet CCU de Mรฉdecin du Monde (MdM) et de prรฉsenter le bilan de la mise en ล“uvre de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV).

Le Coordonnateur du Programme national de lutte contre le cancer, Pr Nayi Zongo, a au nom du Directeur gรฉnรฉral de la Santรฉ et de l’Hygiรจne publique, remerciรฉ les participants pour leur prรฉsence et saluรฉ les partenaires pour le soutien constant dont bรฉnรฉficie le groupe technique de travail pour tenir rรฉguliรจrement ces rencontres afin de mieux organiser la riposte contre le cancer du col de l’utรฉrus.

Il a รฉgalement indiquรฉ, qu’il y a beaucoup d’avancรฉes dans la lutte contre ce mal mais au fur et ร mesure, il y a des opportunitรฉs et des pistes d’amรฉlioration de la lutte contre le cancer du col de l’utรฉrus qui se dรฉgagent.

Il s’est agi au cours des travaux de faire des prรฉsentations suivies d’รฉchanges en plรฉniรจre. Des recommandations ont aussi รฉtรฉ formulรฉes pour une meilleure coordination en vue de l’รฉlimination du cancer du col de l’utรฉrus dans notre pays.

Le Groupe technique de travail pour l’รฉlimination du cancer du col de l’utรฉrus (GTT-ECCU) a รฉtรฉ crรฉรฉ en 202. Il est chargรฉ d’apporter un appui technique au ministรจre de la Santรฉ pour la mise en ล“uvre des interventions de lutte contre le cancer du col de l’utรฉrus au Burkina Faso.

๐˜ฟ๐˜พ๐™๐™‹-๐™ˆ๐™Ž