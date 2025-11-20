Djelgodji/Djibo : L’Émir de Djibo repose désormais sur sa terre natale du Djelgodji.

Djibo, 20 novembre 2025 (AIB) – Le Chef de canton de Djibo, décédé le 19 novembre 2025 à Ouagadougou, a été inhumé ce jeudi dans la cour royale.

L’Émir repose désormais auprès de son défunt père et de son grand-père, dans la cour royale. L’atmosphère était particulièrement lourde lors de l’inhumation : la tristesse se lisait sur tous les visages, et même les personnes âgées n’ont pu retenir leurs larmes.

Décédé dans sa 70e année, Sa Majesté Boubacari Dicko, intronisé le 27 juillet 1987, avait succédé à son père Dicko Amadou Manga (1952-1984), lui-même successeur de Dicko Bouboucari dit Manga (1919-1952).

Né en juillet 1955, l’Émir laisse derrière lui une veuve, sept enfants ( trois filles et quatre garçons), des petits-enfants et une communauté inconsolable.

Agenge d’Information du Burkina

NO/BZ