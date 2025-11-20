BURKINA-CONSEIL-MINISTRE-NATIONALISATION-SOCIETE

Burkina : Le gouvernement nationalise la SN-CITEC, privatisée depuis 1995

Burkina : Le gouvernement nationalise la SN-CITEC, privatisée depuis 1995

Ouagadougou, 20 nov. 2025 (AIB) – Le gouvernement a annoncé jeudi, la nationalisation de la Société nouvelle-CITEC (SN-CITEC), privatisée depuis 1995, suite à la volonté de l’actionnaire majoritaire de se retirer du capital et de procéder à la vente de ses part (53%).

Le gouvernement « a adopté deux décrets portant respectivement nationalisation de la Société nouvelle-CITEC et approbation de ses statuts particuliers », annonce le Conseil des ministres.

Le Ministre chargé de l’Industrie, Serge Gnaniodem Poda, explique que cette décision fait suite à la volonté de l’actionnaire majoritaire de se retirer du capital et de procéder à la vente de ses parts (53%).

« Dans un contexte d’affirmation de la souveraineté industrielle amorcée par le Burkina Faso sous le leadership du camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État, le gouvernement a approché l’actionnaire majoritaire pour lui exprimer sa volonté de procéder au rachat de ses parts », indique le ministre.

Devant une situation d’impasse, le gouvernement a décidé de la nationalisation de la SN-CITEC, entreprise publique privatisée en 1995, précise le ministre Poda.

La SN-CITEC est la première industrie du Burkina Faso opérant dans le secteur des oléagineux, à travers la production d’huile alimentaire, de tourteaux de coton et des aliments de bétail à base de graine de coton. La transformation de la graine de coton, issue de la culture du coton par des millions de paysans, constitue une valeur ajoutée pour l’économie nationale burkinabè. Elle produit également du savon de ménage.

Agence d’information du Burkina

DNK-yos