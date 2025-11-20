BURKINA-FUSION-FONDS

Burkina : L’Etat regroupe les Fonds nationaux en quatre grands fonds

Ouagadougou, 20 nov. 2025 (AIB) – Le gouvernement a fusionné jeudi, en Conseil des ministres, les fonds nationaux en quatre grands fonds pour accompagner le développement socio-économique du Burkina Faso.

Selon le ministre en charge de l’Economie, Dr Aboubakar Nacanabo, le regroupement des différents fonds en 4 grands fonds a pour objectif d’accompagner le développement industriel du Burkina Faso.

Dr Nacanabo qui s’exprimait jeudi, à l’issue de la rencontre hebdomadaire des ministres a précisé que cette initiative des autorités vise à soutenir également le secteur privé. Ces nouveaux fonds prennent également des noms endogènes.

De son avis, les nouveaux fonds sont le Fonds burkinabè de développement économique et social ( FBDES ) appelé « Tôogo » en langue nationale mooré qui signifie « Puissance », le Fonds d’assistance sociale et de solidarité nationale (FASSN) dénommé « Seenimin » en langue nationale Bwmu qui signifie « Entraide », le Fonds de soutien au sport et à la presse privée (FASPP) désigné « Wassa Bondo » en langue nationale Dioula qui signifie « le grenier du succès » et le Fonds de soutien à l’éducation et à la recherche (FOSER) dénommé « Bângr baoobo » en langue nationale mooré qui signifie « Recherche du savoir » .

« Quand on parle de fusion, il y a nécessairement la carrière des agents qui se pose. Tous les emplois seront préservés », a rassuré le ministre de l’Économie et des Finances.

Agence d’information du Burkina

NO/Dnk-yos