BURKINA – Djegodji – Décès de l’Émir

Djelgodji / Décès de l’Émir de Djibo : Le gouvernement salue la mémoire d’un homme de dialogue et de paix

Djibo, 20 nov. 2025 (AIB) – Le gouvernement a salué jeudi, dans un communiqué, la mémoire de Sa Majesté l’Émir de Djibo, Boubakari Dicko, un homme de dialogue et de paix, décédé mercredi à Ouagadougou des suites de maladie.

Sa Majesté l’Émir de Djibo était un homme attaché à la tradition et résolument engagé en faveur de la cohésion sociale au sein du Djelgodji et de la région du Soum.

Dans son communiqué, le gouvernement burkinabè a rendu hommage à l’Émir, le décrivant comme un homme de dialogue, profondément enraciné dans les traditions qu’il considérait comme un pilier de l’identité nationale. Selon le gouvernement, sa disparition constitue une perte immense pour la nation.

Les autorités locales, les leaders communautaires ainsi que plusieurs personnalités ont également salué sa mémoire.

Le haut-commissaire de la province du Djelgodji, Wend-Néré Wilfried Tougma, et le président de la délégation spéciale de la commune de Djibo, Hubert Drabo, ainsi que le président de Tabital Pulaaku Burkina ont exprimé leur tristesse, soulignant la perte d’un leader respecté et fervent artisan du vivre-ensemble.

Pour le haut-commissaire Wend-Néré Wilfried Tougma, l’Émir laisse derrière lui un héritage moral et spirituel qui continuera de guider les générations futures. Quant à Hubert Drabo, il estime que cette disparition constitue un vide inestimable pour toute la région du Soum.

En rappel, Sa Majesté Boubakari Dicko s’est éteint mercredi 19 novembre à Ouagadougou des suites de maladie, après près de quatre décennies de règne. Son inhumation est prévue ce jeudi après-midi à Djibo.

Agence d’information du Burkina

AG/NO/BZ