BURKINA-INNOVATIONS-SEMAINE-NUMÉRIQUE

Burkina/SN2025 : La robotique, l’une des innovations majeures qui attire de nombreux visiteurs

Ouagadougou, 20 nov. 2025 (AIB) – La 20ᵉ édition de la Semaine du numérique, placée sous le thème « L’intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale », bat son plein avec plusieurs innovations majeures dont la robotique, qui attire chaque jour de nombreux visiteurs.

Diverses innovations sont au programme des activités de cette 20ᵉ édition de la Semaine du numérique (SN) qui se déroule sur le site du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO).

Il s’agit, entre autres, de robots humanoïdes, quadrupèdes, de robots kits, de lunettes du futur permettant de visualiser la destination du Burkina à l’horizon 2030, ainsi que de villages startup qui regroupent les travaux de jeunes innovateurs dans plusieurs secteurs d’activités.

« Notre objectif est de présenter les robots à la population et de lui permettre d’interagir avec eux », a affirmé l’ingénieur de conception en informatique au ministère en charge de la Transition digitale, Franck Ben Sawadogo, depuis son stand d’exposition.

Pour lui, cette initiative de son département, qui draine chaque jour de nombreux visiteurs, permet de motiver les plus jeunes à s’intéresser à la technologie robotique.

« Ces robots sont fabriqués et assemblés en Chine et peuvent être programmés selon les spécificités et les besoins. L’expertise locale intervient dans la programmation des robots », a-t-il soutenu.

Le concepteur de jeux vidéo, Haroun Yasser Sangaré participe à la Semaine du numérique avec des lunettes du futur, qui permettent de visualiser la destination du pays à l’horizon 2030.

L’assistante commerciale de P School, Salimata Sabo, a précisé, dans son stand, que sa structure participe à l’édition 2025 avec des robots kits.

« Ces robots permettent aux enfants de se divertir et de maîtriser leur utilisation grâce à l’intelligence artificielle », a-t-elle expliqué, tout en soulignant que sa structure initie les enfants à la robotique.

Mathias Ansaba Somé, de l’équipe de conception de Faso Maths, a signalé la mise en place d’une pédagogie numérique pour aider les élèves dans le traitement de leurs exercices de mathématiques.

M. Somé a par ailleurs révélé que sa structure a développé des applications contenant, entre autres, des questions de mathématiques pour faciliter le travail des élèves.

Débutée le mardi 18 novembre 2025, sous le thème « L’intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale », la 20ᵉ édition de la SN referme ses portes le vendredi 21 novembre 2025.

Agence d’information du Burkina

NO/bak