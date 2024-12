Burkina-Gouvernement-Parlement-Politique générale

Discours de politique générale : Les députés adressent des questions d’éclaircissement au chef du gouvernement

Ouagadougou, 27 déc. 2024 (AIB) – A l’issue du discours de politique générale prononcé par le Premier ministre Rimtablba Jean Emmanuel Ouédraogo dans la matinée de ce 27 décembre 2024, les députés ont posé des questions d’éclaircissement sur le retour des PDI, les réformes annoncées, les services de base ou encore la promotion sociale et la formation des jeunes.

Face aux défis croissants que traverse le monde rural, les députés ont interpellé le gouvernement sur les mesures envisagées pour renforcer la résilience des producteurs et améliorer la productivité agricole. Ils ont notamment demandé si des stratégies seront mises en œuvre pour améliorer les mécanismes de financement du secteur agricole et faciliter l’accès des producteurs à des financements adaptés. Ils souhaitent également connaître les priorités actuelles dans le cadre de l’offensive agrosylvo-pastorale et halieutique.

S’agissant des réformes, les députés ont insisté sur l’importance d’adapter les cadres institutionnels et législatifs aux enjeux contemporains. Ils ont exprimé leurs préoccupations concernant les réformes prévues pour lutter efficacement contre la fraude et la corruption, ainsi que sur les mesures envisagées pour rendre pleinement opérationnelle la gestion du foncier rural, malgré les difficultés d’application de la loi.

Les infrastructures et les services de base, en particulier dans les zones à fort défi sécuritaire, demeurent au cœur des préoccupations des députés. Ils ont donc demandé des précisions sur les actions concrètes prévues pour améliorer les infrastructures énergétiques et sanitaires dans ces régions. Ils souhaitent également connaître les dispositions prises pour améliorer la qualité des soins dans les centres de santé publics et les perspectives concernant la reprise de la gratuité des soins dans les formations sanitaires privées non confessionnelles.

La question de la sécurité et du retour des personnes déplacées internes (PDI) constitue une priorité absolue pour les députés. Ils ont interrogé le gouvernement sur les initiatives destinées à rétablir la paix et la stabilité, en particulier sur les mesures de sécurité mises en place pour garantir un retour durable des PDI dans leurs localités d’origine. Ils ont également demandé une estimation actuelle du taux d’occupation du territoire national, les perspectives pour un recouvrement total du territoire par l’État, ainsi que les mesures prévues pour sécuriser les zones à forte production animale et approvisionner les régions en situation d’insécurité en vivres et en médicaments.

Concernant la promotion sociale et la formation des jeunes, les députés ont exprimé leur volonté de voir des mesures concrètes mises en place pour autonomiser les jeunes et protéger les groupes vulnérables. Ils souhaitent en savoir davantage sur les initiatives en cours pour promouvoir la formation professionnelle et qualifiante, en particulier pour les jeunes, ainsi que sur les actions prévues pour renforcer la protection des femmes et des enfants face aux violences basées sur le genre (VBG).

Enfin, les députés ont souligné l’importance de renforcer les partenariats entre le gouvernement, les ONG encore présentes et les populations locales, dans un esprit de solidarité et d’efficacité. Ils ont demandé à connaître les initiatives en cours pour renforcer la coopération entre le gouvernement, les ONG et les populations locales, notamment en soutien aux personnes déplacées internes et aux communautés touchées par la crise sécuritaire.

Agence d’Information du Burkina

Avec la Direction de communication de l’ALT