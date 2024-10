Diaspora burkinabè de la Suisse et de la France voisine : une forte mobilisation pour prendre les nouvelles du pays.

Genève, le 14 octobre 2024

Dans le cadre de son séjour à Genève, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a rencontré le dimanche 13 octobre, les membres de la communauté burkinabè vivant en Suisse et dans la partie française voisine à la Suisse.

C’est une forte communauté, acquise aux idéaux et à la vision des autorités actuelles du Burkina Faso, qui est venue de plusieurs villes de la Suisse et de la France voisine, pour avoir les informations réelles du pays avec leur ministre de tutelle.

Les membres de la diaspora, se sont intéressés à plusieurs sujets parmi lesquels, la reconquête du territoire, les nouvelles de la structuration de la Confédération des Etats du Sahel, l’éventuelle monnaie de l’AES, les relations entre le Burkina Faso et certains pays voisins, la campagne de désinformation contre le Burkina Faso, la politique actuelle du gouvernement en matière d’insertion professionnelle des compétences issues de la diaspora, et la nécessité pour la diaspora de disposer de données empiriques et officielles pour pouvoir défendre le Burkina Faso dans les instances de débats.

A toutes les préoccupations, le ministre en charge des Burkinabè de l’Extérieur a apporté des éléments de réponses, avec des chiffres à l’appui sur des sujets comme celui de la reconquête du territoire.

Il fera savoir que les indicateurs montrent que le Burkina Faso est en train de faire chaque jour des avancées, avec aujourd’hui plus de 900 milles personnes déplacées internes qui ont regagné leurs localités.

A cela s’ajoute des écoles réouvertes et d’autres services sociaux de base qui ont repris leur fonctionnement dans les localités reconquises.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a particulièrement salué la diaspora, qui a contribué à l’atteinte de ces résultats, et lui a traduit la reconnaissance du Président du Faso et celle du gouvernement, tout en invitant les compatriotes poursuivre cet élan de solidarité sans se fier à la campagne de désinformation menée contre le Burkina Faso et les deux autres pays de l’AES.

« Il y’a une tentative de vouloir imposer un narratif qui est loin de la réalité, de peindre négativement le Burkina Faso. Leur objectif c’est de démoraliser les forces combattantes et aussi décourager vous les éléments de la diaspora qui êtes engagés pour accompagner les initiatives du gouvernement dans la lutte pour la reconquête du territoire. Ne tombez pas dans leur jeu», recommande le ministre TRAORE, appelant de ce fait les membres de la diaspora, à toujours se tourner vers les sources officielles, en l’occurrence la représentation diplomatique à Genève, pour obtenir les informations réelles sur leur pays.

Au terme de deux heures d’échanges, les membres de la diaspora ont confié repartir très satisfaits de la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur.

« Nous sommes désormais bien édifiés, car le ministre nous a donné tous les éclairages par rapport à la situation qui prévaut au pays. Nous restons mobilisés pour accompagner les autorités car nous constatons qu’aujourd’hui le Burkina Faso est sur la vraie ligne », a laissé entendre le délégué au Conseil supérieur des Burkinabè de l’Extérieur monsieur Tahirou KOMI, tout en indiquant que des activités sont au programme dans les prochains jours, pour davantage mobiliser des fonds et exprimer l’adhésion de la diaspora de la Suisse et de la France voisine à la vision du Président du Faso.

La rencontre de ce dimanche s’est d’ailleurs tenue la veille du jour (14 octobre) consacré à la diaspora dans le cadre des JNEPPC 2024, et à l’occasion les membres de la diaspora ont mis la main à la poche au profit du Fonds de soutien patriotique.

C’est également une rencontre qui coïncide avec la prise de contact entre la diaspora de la Suisse et Son Excellence Madame Sabine BAKYONO/KANZIE, Ambassadeur du Burkina Faso en Suisse et auprès de l’Office des Nations Unies de Genève.

Une prise de contact qui augure de belles perspectives de collaboration, au regard de la mobilisation et des centres d’intérêt manifestés par la diaspora.

L’ambassadeur Sabine BAKYONO/KANZIE, a rassuré ses compatriotes de sa disponibilité à être à leur écoute à chaque fois que de besoin, tout en leur demandant de l’accompagner à hisser haut le drapeau du Burkina Faso au niveau de cette juridiction diplomatique.

Il faut noter que cette rencontre avec la diaspora, a connu la présence d’une délégation de députés burkinabè avec à leur tête le 4e vice- président de l’Assemblée Législative de Transition, l’honorable Daouda DIALLO.

La délégation de l’ALT séjourne à Genève dans le cadre de la 149e session de l’Union interparlementaire

DCRP/MAECR-BE