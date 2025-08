Burkina-Jeunesse-Engagement-Patriotisme

Des jeunes formés à l’entreprenariat et au patriotisme offrent une tonne de ciment à Faso Mêbo

Ouagadougou, 5 août 2025 (AIB) – 90 Burkinabè formés à l’entrepreneuriat et à l’engagement patriotique ont offert, à l’issue de leur séminaire, une tonne de ciment à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, pour marquer leur engagement citoyen et leur soutien aux efforts de construction nationale.

Réunis à Ouagadougou du 15 au 17 juillet 2025 dans le cadre de la mission 3 du Projet d’appui à l’emploi des jeunes et au développement des compétences en milieu rural (PADEJ-MR), les jeunes ont été incubés par le cabinet IMAT Consul, autour du thème de l’entrepreneuriat et des valeurs d’engagement et de changement.

À travers cette session, les organisateurs ont voulu renforcer la conscience civique des participants, venus des quatre coins du Burkina Faso, et les sensibiliser à leur rôle dans l’édification d’un pays stable, solidaire et prospère.

En guise d’acte concret de patriotisme, les jeunes ont remis symboliquement une tonne de ciment au profit de Faso Mêbo, initiative soutenue par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Un geste qu’ils espèrent être le premier d’une série d’actions citoyennes.

« Un entrepreneur sans conscience patriotique est un danger non seulement pour l’économie, mais aussi pour les fondements d’une nation en construction », a déclaré Blaise Kientaga, chef de la délégation et membre de l’équipe de coordination du programme.

Il a précisé que la formation dispensée par IMAT Consul a pour objectif de « renforcer la conscience patriotique des futurs entrepreneurs afin qu’ils placent l’intérêt supérieur du Burkina Faso au cœur de leurs projets ».

Les jeunes n’ont pas manqué de saluer le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, dont la vision et la détermination à faire rayonner le Burkina Faso sur la scène africaine sont, selon eux, une véritable source d’inspiration pour toute la jeunesse entrepreneuriale.

Agence d’Information du Burkina

CK-BK/ak