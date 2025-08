FOOT-BFA-TAN-CTA-SPORT-CAF-CHAN2024

CHAN 2024: Burkina # Centrafrique: les Etalons A’ comptent rebondir demain face aux Fauves

Dar-Es-Salaam, 5 août 2025 (AIB) – Les Etalons A’ du Burkina Faso ont fait savoir mardi en conférence de presse d’avant-match à Dar-Es-Salaam (Tanzanie), qu’ils comptent rebondir demain mercredi face aux « novices » Fauves du Bas-Oubangui de la Centrafrique pour leur 2e sortie dans le Championnat d’Afrique des nations (CHAN KETZUG 2024) dans la poule B, basée dans la capitale tanzanienne.

Pour leur 2e sortie dans un groupe B relevé, les Etalons A’ veulent faire oublier leur défaite (0-2) face à l’un des trois pays hôtes du CHAN, la Tanzanie. L’entraîneur Issa Balboné et son capitaine Patrick Malo ont affiché un visage de gagneur en conférence de presse d’avant-match ce mardi.

Le technicien burkinabè Balboné a rappelé que leur première sortie a été « un non match » et il faut vite revenir dans la compétition. Il explique qu’il a manqué la fraicheur physique de son équipe à l’entame de cette compétition, dû aux péripéties du voyages.

Son capitaine Patrick Malo a quant à lui, reconnu avoir eu un match difficile mais « on va se servir de ce match (défaite) pour que cela ne se reproduise plus ».

Il est vrai que la République centrafricaine est à sa première participation dans une compétition du label CAF (Confédération africaine de football), sans aucune expérience, mais le technicien burkinabè joue la prudence pour ce genre de rendez-vous.

« Il faut beaucoup faire attention et ne négliger aucune équipe dans cette compétition. On a notre destin en main et on a l’obligation de résultat. On doit tout faire pour faire honneur à notre pays », a souligné Issa Balboné.

Pour le capitaine Patrick Malo, « il n’y a plus de petite équipe. Il faut aborder la rencontre avec plus de concentration et de sérieux. L’ambiance est saine dans le groupe et tout le monde est à 100% ».

« Faire parler de nous dans l’avenir »

L’entraîneur de la République centrafricaine Sébastien Ngato ne partagent pas le même avis que ceux qui pensent que les Fauves du Bas-Oubangui, son équipe, est le petit poucet dans ce groupe B. Son objectif est on ne peut plus clair: « il faut que les gens parlent de nous l’année suivante »

Ce professeur de sport et inspecteur des sports dans l’administration centrafricaine a fait savoir que son groupe et lui se sentent bien, même s’ils découvrent pour la première fois une compétition de ce niveau.

« L’objectif c’est de sortir de la poule. On va trouver devant, un tigre blessé. Les chances sont à 50%, 50% », a-t-il indiqué avant que son capitaine Donald Ghetto ne rassure que nous sommes bien concentrés. On va tout donner demain. On aime prendre les gens par surprise ».

La Tanzanie, auteur d’une victoire face au Burkina Faso occupe la première place avec 3 points (+2), suivi de la Mauritanie et du Madagascar (1 point+0), de la Centrafrique (0 point) et du Burkina Faso (0 point – 2).

Le match Burkina Faso contre Centrafrique se joue demain mercredi à 14h (GMT) et 17h (locale) au stade Benjamin Mkapa de Dar-Es-Salaam. Le CHAN KE-TZ-UG 2024 se disputer du 2 au 30 août.

Agence d’information du Burkina

as/ata