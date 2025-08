AUDIENCE DU PRÉSIDENT DU FASO

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ accueille les anciennes gloires du football africain

(Ouagadougou, 4 août 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accordé ce lundi matin une audience aux anciennes gloires du football africain, présentes à Ouagadougou dans le cadre de la cérémonie de réouverture du Stade du 4-août.

« Tout d’abord, nous voulons vous dire merci de nous avoir accueillis chez nous, chez vous », indique avec fierté le porte-parole des anciennes gloires du football africain, Samuel ETO’O, à la sortie d’audience de la délégation.

Ces légendes du football venues des quatre coins du continent ont « eu l’immense bonheur d’être reçues par Son Excellence Monsieur le Président du Faso, qui est une fierté pour l’Afrique que nous aimons ».

Pour Samuel ETO’O, au-delà de l’expression des sentiments de bonheur et de joie d’avoir échangé avec le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, il s’agit de partager avec le Président du Faso et l’ensemble des Burkinabè, un beau moment pour la réouverture du Stade du 4-août.

« J’espère que pour ceux qui sont à Ouagadougou pour la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Il faut qu’on revienne parce que le Burkina Faso est une partie de l’Afrique et comme vous pouvez le constater, toutes ces légendes ont apporté beaucoup de sourire dans ce continent. Nous nous sentons chez nous partout sur notre continent », soutient le porte-parole des anciennes gloires du football africain.

Direction de la communication de la Présidence du Faso