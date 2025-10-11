Burkina-Liptako-Yagha-Solidarité-Don

Des associations solidaires du Yagha volent au secours des populations de Solhan

Sebba 10 oct. 2025 (AIB) – Face à la crise alimentaire qui touche les localités de Sebba et de Solhan, plusieurs associations de ressortissants du Yagha ont répondu à l’appel des populations en remettant le 9 octobre un important don de vivre à Solhan, a constaté l’AIB.

L’association Suudu Mballa, l’association Jam Weli et l’association des ressortissants du Yagha vivant au Tchad ont fait parler leur cœur en soutenant les habitants de Solhan. Ce 9 octobre 2025, elles ont remis un don composé de cinquante sacs de riz de 50 kg, trente-quatre bidons d’huile de 5 litres et une enveloppe financière de quarante-cinq mille francs CFA.

Le geste a été symboliquement remis par le président provincial des commerçants du Yagha au chef du village de Solhan.

Celui-ci, au nom de toute la population, a exprimé sa profonde gratitude aux donateurs. « Ce geste arrive au moment où nous en avons le plus besoin », a-t-il déclaré, avant d’assurer que l’aide parviendra aux plus nécessiteux.

Il a également remercié les FDS et VDP pour leurs efforts de sécurisation, tout en appelant les autorités à multiplier les convois humanitaires. Selon les donateurs, un geste similaire est prévu pour Sebba dans les jours à venir.

