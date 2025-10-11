Zondoma/Engagement patriotique et participation citoyenne : Le Préfet de Tougo galvanise les travailleurs.

Tougo, 8 octobre 2025 (AIB)- Le Préfet président de la délégation spéciale de la commune de Tougo Boureima Souley a lancé ce mardi 7 octobre 2025 la 2ème phase des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC).

La montée des couleurs a été la première activité de la commune de Tougo dans le cadre de la 2ème édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne placée sous le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ». Cette activité qui s’est déroulée ce mardi 7 octobre 2025 à la mairie de Tougo, a permis au premier responsable de la commune Boureima Souley de communiquer aux forces vives de la commune le message du Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré. « Chers camarades, la Révolution ne peut pas placer un agent de la brigade Laabal derrière chaque citoyen pour suivre et corriger ses actes d’indiscipline » a indiqué le Préfet qui en appelle à la conscience patriotique de chacun pour le respect des mesures et des instructions édictées par les plus hautes autorités du pays. Après la montée des couleurs, d’autres événements comme le port des tenues traditionnelles, une journée de salubrité et une session de sensibilisation des commerçants sur le péril plastique sont prévus dans le cadre de cette seconde phase des JEPPC qui se déroule du 2 au 16 octobre 2025 sur toute l’étendue du territoire national.

Agence d’Information du Burkina

Yassia Nana (Collaborateur)