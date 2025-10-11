Burkina/Engagement patriotique : l’armée contribue à l’assainissement de l’hôpital de Tingandogo

Ouagadougou, 11 oct. 2025 (AIB)-À la faveur des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le ministère de la Défense et des Anciens Combattants avec à sa tête son premier responsable, le Général de brigade Célestin Simporé , a organisé samedi une journée de salubrité au Centre hospitalier universitaire de Tingandogo à Ouagadougou, a constaté l’AIB.

Le Centre hospitalier universitaire de Tingandogo a fait peau neuve ce samedi matin. Armés de gants, de machettes, de râteaux, de dabas et de brouettes, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de brigade Célestin Simporé, entouré de ses plus proches collaborateurs et des populations riveraines, a pris d’assaut les zones herbacées de ce centre de santé pour les débarrasser de leurs ordures.

Les lieux de soin ont retrouvé leur clarté. Cette opération de salubrité « s’inscrit dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne à travers lesquelles le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, nous a exhortés à entretenir nos outils de travail et à faire en sorte que nos cadres de vie et de travail soient agréables et propices à l’épanouissement de ceux qui y travaillent, ainsi qu’au développement continu du Burkina Faso », a expliqué le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Célestin Simporé.

Il a demandé que les outils de travail utilisés lors de ces actions soient bien conservés pour les prochaines interventions, car « bien entretenir nos outils de travail et nos cadres de travail implique moins de dépenses pour la maintenance et l’entretien ».

C’est la deuxième fois en moins d’un an que le personnel de l’armée se mobilise pour ces lieux, après décembre 2024.

Pour le Général de brigade Simporé, « l’an passé, nous avons fait certaines observations ici pour lesquelles nous avons souhaité que certaines choses soient maintenues dans la continuité. Beaucoup de choses ont été faites. Nous avons également constaté que Faso Mêbo intervient au profit de l’hôpital de Tingandogo à travers l’aménagement de certaines voies et des ouvrages d’assainissement ».

La mobilisation était de taille. « Nous avions les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), la Police nationale, sans oublier les populations des villages environnants avec, à leur tête, les différents chefs coutumiers. C’est ensemble, unis et solidaires, que nous réussirons toujours nos actions », a-t-il souligné.

Le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Tingandogo, Lin Somda, satisfait de la mobilisation et de l’action de ses hôtes, a déclaré : « C’est une action très appréciée parce qu’elle améliore l’environnement et le cadre de vie de l’hôpital. Les gens n’y pensent souvent pas et ne réalisent pas qu’ils peuvent contribuer à offrir un meilleur cadre de vie aux malades et au personnel ».

« L’armée a cela dans sa politique et chaque année, elle vient nous appuyer pour nettoyer, désherber et tailler. Merci au ministère de la Défense, car en plus de défendre la nation, ils ont à cœur de défendre la santé », a-t-il poursuivi.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

as/ata