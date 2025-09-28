BURKINA-Yaadga-Décentralisation- Délégation Spéciale

Délégation Spéciale Régionale de Yaadga : Les membres rendent un vibrant hommage à un farouche acteur du développement local

Ouahigouya, 28 septembre 2025 (AIB)- Le Président de la Délégation Spéciale Régionale de Yaadga, Thomas Yampa, a présidé les travaux de la 3ème session ordinaire de l’institution ce jeudi 25 septembre 2025 à Ouahigouya. En marge de la session les membres statutaires et le personnel administratif ont rendu un vibrant hommage au Secrétaire Général du Conseil Régional Bréhima Savadogo admis désormais à la retraite.

C’est une 3ème session 2025 ordinaire de l’organe délibérant chargé du développement régional qui s’est réuni autour de plusieurs points inscrits à l’ordre du jour. Au cours des travaux les membres ont examiné et adopté le procès-verbal de la session passée et ont pris des délibérations pour acter le retrait de l’institution de l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF), autoriser la signature d’un protocole d’accord avec le Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle et autoriser la conclusion d’un marché par entente directe.

Cette activité a été une occasion pour le Président de la Délégation spéciale Régionale Thomas Yampa, de féliciter au cours d’une cérémonie organisée à la fin des travaux de la session de reconnaitre les mérites, l’engagement, l’abnégation au travail et pour les acquis engrangés par la collectivité au cours de la mission du Secrétaire Général du Conseil Régional Bréhima Savadogo qui a passé neufs années de sa carrière d’Administrateur Civil au service de l’institution.

Les membres statutaires du conseil, les corps constitués, le personnel administratif, partenaires, amis et connaissances ont eu l’occasion de dire merci à M. Savadogo pour les services rendus à la collectivité, l’esprit de bonne collaboration qui a toujours animé ce fonctionnaire chevronné, fervent défenseur de la décentralisation, du développement local et du travail bien fait au profit des populations de la région de Yaadga. C’est avec joie que l’administrateur Civil Bréhima Savadogo a manifesté sa reconnaissance à sa hiérarchie du département de l’administration territoriale pour l’avoir choisi en le confiant cette responsabilité de contribuer au développement de la région de Yaadga. « Je pars à la retraite parce que le temps qui m’est imparti à la fonction publique est arrivé, mais j’avoue qu’une partie de moi, de mon histoire restera au Conseil Régional qui pendant 09 ans m’a accepté avec certainement mes insuffisances dans mon management. Je reste disponible en tant qu’acteur de développement pour les nobles causes de cette région dont je suis originaire. Je souhaiterais par cette occasion que le personnel se mobilise pour accompagner Mme Zoundi Landrine qui me remplace à ce poste stratégique afin de relever les immenses défis de développement au profit des vaillantes et résilientes populations de la région » a soutenu avec insistance et fierté M. Savadogo. Une attestation de reconnaissance et des cadeaux en guise de souvenir ont été remis à l’acteur du développement local.

Agence d’Information du Burkina

pn/ata